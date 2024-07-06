Порошенко передал дроны и технику в героические бригады – 27 воинских частей, которые держат самые горячие участки фронта

Петр Порошенко в течение трех дней дважды побывал на восточном фронте и передал большой груз дронов и другой техники в 27 воинских частей. Каждая из них – героическая, ее бойцы отличились в ключевых битвах русско-украинской войны и сейчас держат фронт на Востоке. Об этом сообщили в "Европейской Солидарности".

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В частности, 5-я отдельная штурмовая бригада, прошедшая Бахмут, освобождала Клещиевку.

"Здесь служит Александр, заместитель командира штурмового батальона, который до полномасштабки работал у нас, на Roshen. Ребята заказали FPV — а мы в придачу передали им Мавики, в том числе ночной и купольный РЭБ", – говорит Порошенко.

"Встретились и с защитниками Авдеевки. Ребята из 110 ОМБр еще с ноября прошлого года держали город в полуокружении. Мы всегда помогаем тем, кто показывает крутые результаты. Передали 110-ке FPVшки, Мавики и РЭБы", – рассказал Порошенко.

"А вот с 59 мотопехотной бригадой у нас долгая история. Началась она еще десять лет назад, здесь, на Востоке. Отсюда вышло много крутых командиров, один из них – заместитель Главкома полковник Вадим Сухаревский", – говорит пятый Президент.

"Здесь мы встретились и с 204-м и 207 батальоном ТРО Киева. Рад был встретить ребят, с которыми 24 февраля мы встретились на Лаврской и делали все, чтобы очистить Киевскую область от российских захватчиков", – напомнил Порошенко события начала полномасштабного вторжения.

В целом помощь от Фонда Порошенко и волонтеров ОО "Справа Громад" получили десантники 71-й, 77-й, 82-й, 79-й бригад, артиллеристы 45-й, 47-й, 148-й бригад, танкисты из 17-й , 204-й и 207-й батальоны ТРО, штурмовики из 5-й бригады и 1 ОШБ "Да Винчи", пехотинцы 59-й, 92-й, 110-й, 128-й, 151-й и Президентской бригад, морпехи из 36-й, разведчики из 54-го и 132-го батальонов, инженеры из 48-й бригады, зенитчики (11-й, 14-й, 302-й полки), связисты из 1 РТБр и 43 полка связи.

В подразделения передали около сотни "Мавиков", 23 квадроцикла, более двух тысяч FPV-дронов, из которых более 500 ночных, 18 комплексов РЕБ ШАТРО 50-1М, 10 стирально-душевых комплексов, 3 экскаватора, 2 мощных тягача Foden 8*6, авторемонтная мастерская и шиномонтажный комплекс.

Как сообщал OBOZ.UA, Порошенко привез защитникам на Донецкое направление свежие "мясорубки" – сотни дронов, которых всегда не хватает на фронте.