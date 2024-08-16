Порошенко призвал британцев разрешить использование Storm Shadow по территории РФ

Петр Порошенко в эфире телеканала Sky News призвал Великобританию дать разрешение украинским Вооруженным Силам использовать крылатые ракеты Storm Shadow для ударов по законным военным целям на территории России. Отвечая на вопрос, какова цель операции ВСУ в Курской области, Порошенко сказал: "хочу заверить, что Украине не нужен ни один кусок российской земли. Совершенно наоборот, мы хотим сохранить международное право, сохранить суверенитет и территориальную целостность Украины. И этот инструмент, эта операция – просто демонстрация того, что Путин понимает только один язык, и это язык силы".

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Порошенко обратил внимание, что после начала этой операции российские власти резко изменили позицию по обмену пленными: "Лишь несколько дней назад Путин сделал заявление о том, что он немедленно прекратит и разорвет любые переговоры об освобождении украинских пленных и их обмене. Сегодня Financial Times опубликовали заявление о том, что россияне с нетерпением ждут начала переговоров по освобождению украинских пленных. Это очень хороший пример", – объяснил пятый президент.

"Это шаг к освобождению украинских земель, это шаг к прекращению войны. В этой ситуации нам нужно усиливать украинские Вооруженные Силы, нам нужно оружие от наших партнеров по НАТО, включая Великобританию. Нам нужны санкции как сильная мотивация для Путина прекратить его способность финансировать войну, нужно укрепить международную коалицию, включая членство Украины в НАТО", – сказал Порошенко.

"У меня также есть особый запрос для наших британских партнеров: нам обязательно нужно, чтобы все британское оружие, которое мы получаем от Великобритании, мы имели возможность использовать против законных целей на территории России, включая ракеты Storm Shadow. Мы используем их только против русских аэродромов. Когда российские бомбардировщики поднимаются и атакуют авиационными бомбами украинские гражданские объекты, Storm Shadow является чрезвычайно эффективным оружием против этих российских варваров. Нам как можно быстрее это разрешение", – обратился Петр Порошенко к британцам.

"Мы видим, как Россия начинает наращивать свои укрепления, чтобы остановить дальнейшую наступательную операцию Украины. Потому что они не могут остановить украинские войска другими средствами. Я не знаю, как долго мы там пробудем, как далеко мы уйдем. Я просто хочу показать, что вся техника, которая стоит за мной, идет через несколько дней на границу с российской федерацией для наших вооруженных сил, которые сейчас находятся в Курской области. Мы делаем все возможное, чтобы наши Вооруженные Силы были сильнее", – сказал Порошенко.

На вопрос, не спровоцирует ли эта военная операция Путина на очередную эскалацию, Порошенко сказал: "начиная с 24 февраля 2022 года мы с оружием в руках делали все возможное, чтобы защитить Киев, чтобы защитить Украину. Каждый день мы теряем наших гражданских, наших детей, наших женщин и наших солдат. Путин не может сделать ничего хуже, чем то, что он сделал во время нападения на Украину, потому что он вообще хочет уничтожить Украину. Так что я просто хочу передать вам еще одно сообщение: не бойтесь Путина, не доверяйте Путину и не бойтесь победы украинцев. Верьте в украинскую победу. Можно сравнить: когда Путин напал на Украину, сотни тысяч украинцев стояли на улицах и останавливали российские войска. Во время украинского присутствия в Курской области у нас не было ни одного гражданского, протестовавшего против украинских войск. Мы действуем в соответствии с международным правом, мы никого не трогаем, и по неофициальной информации, мы взяли более двух тысяч российских военнопленных. Это демонстрация того, насколько сильно Россия хочет воевать. Безусловно, Украина будет соблюдать нормы гуманитарного права, потому что не найдешь ни одной другой нации в мире, которая больше хочет мира, чем мы", – подчеркнул Порошенко.