Порошенко призвал вернуть нормы о демобилизации и денежных доплатах военным на фронте

Петр Порошенко, выступая с трибуны Верховной Рады, призвал вернуть нормы о демобилизации и денежных доплатах военным на фронте. Он возмутился, что все договоренности, достигнутые во время второго чтения законопроекта о мобилизации, в последний момент отменили и фактически обманули военных. Как известно, в начале недели в СНБО состоялось совещание лидеров парламентских фракций и военного руководства, где были согласованы соответствующие позиции по мобилизации.

Об этом сообщила пресс-служба "Европейской солидарности".

"Я думаю, что это один из самых важных моментов в истории ВРУ текущего созыва. Хотел бы подчеркнуть, что фракция "Европейской Солидарности" восемь раз голосовала за мобилизацию и военное положение, когда они были поданы в соответствии с Конституцией Верховного Главнокомандующего ВСУ", – отметил Порошенко.

"Этот законопроект является примером манипуляции, издевательства и обмана. В том числе народных депутатов и Верховной Рады Украины. Хочу подчеркнуть, что я лично присутствовал на заседании согласительного совета позавчера. Были достигнуты ключевые договоренности. Договоренность первая – что будет найден компромисс по демобилизации и увольнению тех, кто отслужил либо 36, либо 48 месяцев. Такова была договоренность. Была договоренность, что будет найден компромисс о ротациях и отпусках не менее шести месяцев, и это будет в законопроекте", – сказал Порошенко.

"Была договоренность о том, что 50% силовиков уйдут на фронт. У нас меньше людей, которые находятся в тылу, у нас меньше проблем, и, соответственно, это требует меньше усилий. В то время, как на фронте ситуация кардинально иная", – констатирует пятый президент.

"Были договоренности – более того нас заверили, что каждый военнослужащий получит минимум дополнительно 70 тысяч на фронте и дополнительно 10 тысяч в тылу. Если вы попробуете хоть что-то из этого найти сейчас в законопроекте, который тайно ночью проголосован… А таблица была роздана час назад, чтобы вы умышленно не успели прочитать, за что вы голосуете. Я думаю, это дискредитирует Верховную Раду", – убежден лидер "Евросолидарности".

"Мы предлагаем и сейчас зарегистрировали закон, где содержится одна норма – демобилизация через 36 месяцев и 18 месяцев пребывания на передке. Поставьте этот закон перед законопроектом о мобилизации во втором чтении. И тогда и только тогда наша фракция проголосует за этот закон. В противном случае мы требуем направить его на повторное 2 чтения, учесть все, о чем мы договорились, защитить армию. Потому что в армии на это говорят – "Ни дембеля, ни денег. Снова нас пытаются обмануть". Мы не позволим этого делать!", – подчеркнул Порошенко.