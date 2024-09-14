Портников назвал единственную возможность завершить войну в Украине в ближайшие 10 лет

Единственная возможность закончить войну в ближайшие 10 лет – это перенести ее на территорию России. Для этого Украине, по меньшей мере, нужно разрешение бить по российским целям в РФ.

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Такое мнение высказал политический аналитик, публицист Виталий Портников в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. Он пояснил, что это позволит уменьшить российские арсеналы, а значит, и количество ударов по нашему государству.

"Мы сможем договариваться с Россией, что она прекращает свои обстрелы украинской инфраструктуры, в обмен на то, что мы не уничтожим российскую энергетическую инфраструктуру или нефтебазы. У нас уже будет возможность говорить об этом, потому что у нас есть оружие, чтобы это сделать", – отметил Портников.

Он отметил, что дроны – это одно дело, а западные ракеты – совсем другое.

"Я об этом все время говорю. Что единственная возможность говорить об окончании войны в ближайшие 10 лет – это перенесение войны на территорию России. Чтобы Россия понимала, что да, она может истощить Украину и превратить ее в дикое поле, но таким диким полем может стать и европейская часть России, где проживает большинство населения РФ, которое может оказаться к этому неготовым", – сказал аналитик.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Портников призвал президента Владимира Зеленского подождать до выборов в США и показать план победы уже следующему президенту страны. По его впечатлениям, в Украине "на высшем уровне много нервничают" по поводу выборов в Штатах.

– Президент Зеленский рассказал, что стратегический план победы Украины в войне, который он собирается представить лидеру США Джо Байдену, будет откровенным и понятным. Кроме того, он не будет включать в себя много пунктов.

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