'Куда вы спешите?': Портников призвал Зеленского подождать и показать план победы только следующему президенту США. Видео

Соединенные Штаты являются самым влиятельным партнером Украины в войне с РФ. Поэтому, разумеется, любые стратегии Украины зависят от позиции США, которая, в свою очередь, зависит от лица, которое займет Овальный кабинет после выборов президента.

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Именно поэтому аналитик, публицист, писатель и член Украинского ПЕН-Клуба Виталий Портников призвал президента Владимира Зеленского подождать до выборов. Показать план победы следует уже следующему президенту США, отметил он в эфире OBOZ.UA.

"Ждать не так долго. В такой войне, которая продолжается и будет продолжаться годами (даже если в какой-то момент закончится война высокой интенсивности, для чего пока нет каких-либо реальных предпосылок), полгода – это не время. Нам просто нужно готовиться к результатам выборов США, дождаться ноября, и не нервничать", – отметил он.

По его впечатлению, в Украине "на высшем уровне много нервничают" по поводу выборов в США, и именно из-за такой нервотрепки президент Зеленский хочет показать свой план победы и президенту Байдену, и вице-президенту Харрис, и бывшему президенту Трампу.

"Уже сентябрь, подождите 55 дней с этим планом и показывайте его победителям. Куда вы спешите? За 55 дней все равно коренным образом ничего не изменится", – призвал Портников Зеленского.

Предстоящие действия США очевидны уже сейчас. Вице-президент Гаррис в случае победы на выборах продолжит политику Байдена относительно помощи Украины. Трамп же в качестве президента будет склонять стороны к переговорам. Но для этого он сначала должен найти подходы к российскому диктатору.

"Я считаю, что у Трампа ничего не получится, потому что Путин в любом случае не согласится на окончание войны, которое было бы благоприятно для Соединенных Штатов. Трампу не повезло со страной, которую он может возглавить. Если он возглавит какую-нибудь другую страну, скажем, Венесуэлу, у него был бы с Путиным сердечный диалог. Но ему, если он победит на выборах, придется возглавить страну, которая является врагом РФ", – отметил Портников.

Он подчеркнул: нынешняя российская машина власти будет бороться с США в любом случае, кто бы ни возглавлял Штаты.

"Так что, безусловно, никаких реальных договоренностей между Путиным и Трампом по окончанию войны в Украине не будет. Что будет дальше делать Трамп? Согласится ли он с тем, что Соединенные Штаты должны просто выйти из игры и бросить Украину? Или наоборот, станет более жестким по отношению к России, чтобы доказать Путину, что он не тот человек, с которым можно не считаться? – спрашивает журналист.

Портников признается – он не знает ответа на этот вопрос. Может быть, говорит он, Украине придется переориентироваться на помощь из Европы.

"Важно, чтобы Запад помогал нам до того последнего дня, пока Россия не поймет, что у нее нет сил на войну. И здесь важно, чтобы помогали европейцы, если не будут помогать американцы", – говорит он.

Как писал OBOZ.UA, президент Зеленский заявил, что Украина подготовит детальный план окончания войны ко второму Саммиту мира. Глава государства рассказал, что на этом саммите обязательно должны присутствовать представители России, ведь без нее "очень сложно" дипломатично завершить боевые действия.

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