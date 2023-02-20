Португалия готова отправить в Украину танки Leopard 2 уже в марте – минобороны

Португалия готова отправить обещанные Украине танки уже в марте этого года. Речь идет о Leopard 2 – основных боевых танках немецкого производства.

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Об этом ранее заявили в министерстве обороны страны, пишет CNN. Там отметили, что такое решение в Португалии было принято в рамках постоянных контактов с союзниками и партнерами.

Как известно, Португалия передаст Украине три современных танка Leopard 2A6. Для этого бронемашины восстанавливают, они проходят техническое обслуживание.

Тем временем 20 февраля украинский экипаж произвел первый выстрел из немецкого танка Leopard2A6. Исторический момент показали на видео.

Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак также заявил, что танки Leopard 2A4, передачу которых союзники согласовали для ВСУ, окажутся в Украине уже в марте 2023 года. Те из них, которые предоставила Канада, сейчас также находятся в Польше.

Немецкий генерал Эберхард Цорн сообщил, что немецкие танки Leopard 2 и боевые машины пехоты Marder прибудут в Украину уже в марте 2023 года. Техника будет поставлена с соответствующими комплектами запасных частей и боеприпасов.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр обороны Алексей Резников рассказал, что в Вооруженных силах Украины планируют сформировать по меньшей мере два танковых батальона, на вооружении которых будут немецкие Leopard 2. Кроме этого, сформируют еще 6-7 батальонов из танков более старой модификации Leopard 1.

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