'Поручил не убавлять состав специалистов': Зеленский отреагировал на информацию о переводе инженеров Воздушных сил в пехоту. Видео

При переводе тех или иных военных из разных родов войск в пехотные подразделения будет учтено требование президента Украины "не уменьшать состав специалистов". В первую очередь, это касается инженеров Воздушных сил.

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Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский в традиционном обращении к стране по итогам дня. По его словам, по поводу переводов военных у президента был отдельный разговор с командующим Воздушными силами.

Напомним, что некоторые категории личного состава из разных видов Вооруженных сил Украины могут быть переведены на службу в Сухопутные или Десантно-штурмовые войска. Как утверждают в Генштабе, такой шаг вынужден из-за острого дефицита пехотинцев на фронте.

"Сегодня было много разной информации, возмущения и обсуждений – по переводам. Я поручил прояснить все обществу и не уменьшать состав специалистов, которые нужны воздушным силам для выполнения боевых задач – нашей авиации, ПВО и мобильным огневым группам", – заявил президент.

Также, по словам Владимира Зеленского, власти спланировали работу в ближайшие недели "по европейским направлениям".

"В графике – новые встречи с лидерами, и среди ключевых целей – увеличить инвестиций партнеров в обеспечение нашей обороны", – отметил украинский лидер.

Он напомнил, что сегодня в Киеве был с визитом министр обороны Германии.

"Мы говорили, в частности, о ПВО, о новых системах, которые нужны для наших городов, а также финансовой поддержке. Германия среди лидеров в помощи Украине, и в общем объеме поддержки от всех стран Германия – это 16%. Я поблагодарил за это", – сказал президент.

Посетила сегодня Украину и спикер парламента Латвии Дайга Миериня. Как отметил господин Зеленский, Германия и Латвия принимали участие в сегодняшней встрече стран НАТО Балтийского региона.

"Это еще один регион, в котором четко видно, что Россия вкладывает ресурсы именно в продолжение войны, именно в создание проблем для всех в Европе. Это касается теневого танкерного флота России, также шпионажа за европейскими странами и их инфраструктурой на Балтике, угроз подводной критической инфраструктуре", – рассказал президент.

Очевидно, подразумевается повреждение линии электропередачи Estlink 2 между Финляндией и Эстонией. Это сделал экипаж танкера Eagle S из так называемого "теневого флота" РФ. Причем экипаж был готов перерезать другие кабели и трубопроводы в Балтийском море, когда финские стражи порядка взяли судно на абордаж.

Отдельно глава государства сообщил, что разговаривал с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

"Обсуждали кадровые вопросы", – лаконично сказал президент.

Как сообщал OBOZ.UA, о новых кадровых решениях в системе центральных органов исполнительной власти нам ранее рассказал народный депутат, председатель комитета Совета по вопросам финансов, профессор Даниил Гетманцев.

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