'Посадили в автобус и увезли': пленный оккупант рассказал, как оказался на войне против Украины. Видео

Украинские военные взяли в плен очередного оккупанта, который даже не повоевал на фронте. Захватчик повелся на работу механиком и подписал контракт с минобороны страны-агрессора.

Однако, вместо ремонта техники мужчину бросили на передовую, где он не успел выполнить первое боевое задание. Подробности рассказали в проекте "Хочу жить".

Сначала ремонт в тылу, а затем штурмовое подразделение

Все началось с того, что безработный россиянин Геннадий Андреевич Сойко из Тамбовской области наткнулся на объявление о службе в тылу по своей специальности механика. Сначала его действительно направили в Нижегородскую область, где он занимался ремонтом техники.

"Увидел в газете объявление, что нужны механики по ремонту техники. Написал заявление и попал сначала в Нижегородскую область, там ремонтировал технику, устанавливал казармы", – рассказал мужчина.

Но позже ситуация резко изменилась и Геннадий оказался на фронте

"Выстроили. Назвали фамилии. Посадили в автобус и увезли", – объяснил он.

Россиянин попал на передовую в Украине в составе штурмовых подразделений. Ему выдали автомат с четырьмя магазинами, дали еды на день, посадили на квадроцикл и приказали ехать к точке.

Однако добраться до места назначения ему не было суждено – украинские военные разгромили и взяли в плен его группу.

Теперь оккупант ждет обмена и убедился, что "нельзя никому доверять", ведь "вокруг обман".

