Пошел на таран и одолел врага: нацгвардейцы показали воздушное сражение с российским беспилотником. Видео

В Национальной гвардии Украины показали бой российского и украинского дронов в воздухе. Пилот батальона "Гроза" бригады "Буревій" пошел на таран и одолел противника, когда вражеский БПЛА атаковал позиции украинских защитников.

Видео дня

Видео боя 11 февраля обнародовали пресс-службы Нацгвардии и батальона "Гроза". На опубликованных кадрах видно, как российский дрон осуществляет сброс на позиции Сил обороны Украины.

Во время вражеской атаки пилот батальона "Гроза" бригады "Буревой" попытался сбросить сетку на дрон россиян, а затем пошел на таран.

В результате гвардиец одолел врага в воздушном бою.

Как сообщал OBOZ.UA, в Третьей штурмовой бригаде ВСУ показали, как мощными ударами FPV-дронов превратили в пепел врага с его вооружением. Загруженные автомобили и бронетехника пылали вместе с экипажами на поле боя, БПЛА прицельными ударами "вынесли все, что двигалось", рассказали военные.

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