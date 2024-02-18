Пошел на войну добровольцем в 17 лет: под Авдеевкой погиб воин 3-й штурмовой Назар Янкевич из Ходорова. Фото

В боях за город Авдеевка Донецкой области погиб 19-летний защитник Украины Назар Янкевич с позывным друг Ян. Жизнь воина из Ходорова Львовской области оборвалась 12 февраля 2024 года.

Об этом сообщили на сайте Ходоровской городской территориальной громады. Назар погиб во время выполнения боевого задания в районе Авдеевки.

После начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года парень отправился в Киев, чтобы стать в защиту Украины. Тогда ему было всего 17 лет, поэтому Назара не допустили к боевым заданиям и до совершеннолетия он служил в войсках обеспечения, учился военному делу, пишет Иван Савицкий в Facebook.

Когда защитнику исполнилось 18 лет, он подписал контракт с 3-й отдельной штурмовой бригадой. Воевал на Бахмутском направлении, где был артразведчиком и оператором БПЛА. Затем воин перевелся во 2-й штурмовой батальон воинской части А4638. За время войны дважды был ранен и успел получить две награды, среди которых "Крест Храбрых".

"Я не хочу, чтобы моего брата забыли. Поэтому я буду говорить несмотря на боль ада в моем сердце. С 2014 года, в свои 11 лет, Назар понимал цену. Слова, которые он сказал мне, как пошел на эту проклятую войну: "Если сейчас их не сдержать, они будут здесь, они будут убивать детей, они будут вырезать всех". В свои 17. Он выбрал свой путь. Сегодня я говорю молодежи. Я искренне желаю каждому быть достойным смерти моего брата, достойным боли моей семьи, достойным побратимов, которые защищают нас. Сквозь слезы говорю вам. Чтобы его гибель не была бесполезной", – пишет сестра Назара Мария.

На странице "Жидачев FM" показали, как дома встречали Назара Янкевича и еще одного павшего воина Василия Абрамива.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях за Украину погиб 24-летний воин из Днепра Иван Кийко. Он был воспитанником Пласта Днепра и стал в защиту Украины, едва достигшего совершеннолетия.

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