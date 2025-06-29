Пошел воевать из-за кредитов: на Покровском направлении бойцы взяли в плен оккупанта. Видео

Вооруженные силы Украины продолжают пополнять обменный фонд россиянами. На этот раз наши военные взяли в плен оккупанта на одном из самых горячих направлений, Покровском (Донецкая область).

Видео дня

Эффектные кадры задержания рядового армии РФ, по имени Денис Ярмак защитники из НГУ "Рубеж" обнародовали в Telegram. В этом видео он рассказывает, какая была у него "мотивация" присоединиться в ряды оккупантов. В частности, о том, что он пошел воевать, чтобы погасить кредиты.

Также вражеский боец рассказал, что он делал в гражданской жизни, о своем первом и последнем штурме.

"Пришел нас убивать. Попал в плен. На Покровском направлении бойцами 1-го батальона оперативного назначения Бригады "Рубеж" взято в плен оккупанта", – говорится в сообщении военных.

Они также добавляют, что нужно досмотреть это видео до конца.

"Важно понять, против какой сволочи нам приходится ежедневно защищать гражданское население, и всю Украину", – резюмируют нацгвардейцы.

Ранее сообщалось, что украинские разведчики также продолжают методично уничтожать врага и пополнять обменный фонд. На этот раз наши воины устроили засаду для российских оккупантов на мотоциклах.

Напомним, что в России военнослужащих, возвращенных из плена ВСУ в рамках обменов, отправляют обратно на фронт. Многие не попадали домой даже на день, тяжелые ранения при этом не являются основанием, чтобы не стать материалом для очередных "мясных штурмов".

Недавно стало известно, что в Украине ликвидировали оккупанта, который вернулся на войну после плена и обмена. Россиянин Илья Оношко подписал контракт с российской армией в 2022-м, когда ему было 25 лет, а уже в мае того же года оказался в плену. После обмена снова оказался на фронте.

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