Украинские воины устроили засаду для российских оккупантов на мотоциклах: эксклюзивные кадры

Украинские разведчики продолжают методично уничтожать врага и пополнять обменный фонд. На этот раз наши воины устроили засаду для российских оккупантов на мотоциклах.

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Эксклюзивные кадры успешной операции опубликовали в Главном управлении разведки. Отмечается, что засаду на российских захватчиков устроили воины спецподразделения ГУР МО Украины "Шаманбат".

"Выкосили" вражескую мотогруппу. Эксклюзивные кадры с фронта - воины спецподразделения ГУР МО Украины "Шаманбат" устроили засаду на российских захватчиков, которые двигались мотоциклами на штурм", – говорится в подписи к видео.

Отмечается, что спецназовцы украинской военной разведки ликвидировали "гонщиков". Часть оккупантов, которая по дороге попадала с мотоциклов, взяли в плен. Мотобайки в бою не пострадали - остались на ходу.

"Роскошный дрифт бойца ГУР на трофейном эндуро - в финале видео. Борьба продолжается! Слава Украине!" – резюмировали успешную операцию военные.

28 июня украинские разведчики по случаю Дня Конституции провели информационно-психологическую акцию для врага. Операция состоялась на временно оккупированной территории Донецкой области. Отмечается, что психологический компонент обеспечивал страшный звук тяжелых дронов, информационную – познавательные листовки. Разведчики также добавили, что в следующий раз будет груз других калибров.

Ранее также сообщалось, что в День Конституции агенты военного движения украинцев и крымских татар нанесли очередной удар по логистике оккупантов на временно оккупированной Донецкой области. В районе захваченной Россией еще в 2014 году Ясиноватой они сожгли релейный шкаф на важном отрезке железной дороги.

Напомним, вечером 26 июня ударные дроны Главного управления разведки Министерства обороны Украины атаковали склады ракетного топлива и горюче-смазочных материалов в российском городе Брянск. Прозвучали мощные взрывы, после чего вспыхнул масштабный пожар.

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