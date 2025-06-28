"В следующий раз будет груз других калибров": разведчики ГУР сбросили на головы оккупантам "поздравления" с Днем Конституции Украины. Видео
Украинские разведчики по случаю Дня Конституции провели информационно-психологическую акцию для врага. Операция состоялась на временно оккупированной территории Донецкой области.
Эффектное видео было опубликовано специалистами ГУР МО. Отмечается, что психологический компонент обеспечивал страшный звук тяжелых дронов, информационную – познавательные листовки. Разведчики также добавили, что в следующий раз будет груз других калибров.
"На макитры оккупантам – "поздравления" с Днем Конституции Украины от разведчиков. На видео - один из серии вылетов на порабощенные территории, состоявшихся в течение праздничного дня", – говорится в сообщении.
Разведчики на бумаге черным по белому напомнили московитам и их приспешникам о секрете плодородия украинских почв, а также привели важные статьи Основного Закона Украины - о суверенитете и высших социальных ценностях: жизни и здоровье человека, его честь и достоинство.
В ГУР МО добавили, что тех, кто найдет знакомые слова и попытается отыскать связь между отношением кремлевских вождей и командиров с гниением в украинской земле, может рассчитывать на приз – возможность сдаться в плен Украине и сохранить жизнь.
"Тем же, у кого в макитре пусто, остается первый абзац - в следующий раз "Баба Яга" прилетит с грузом других калибров. С Днем Конституции Украины! Слава Украине!" – резюмировали успешную операцию в ГУР МО.
Ранее также сообщалось, что в День Конституции агенты военного движения украинцев и крымских татар нанесли очередной удар по логистике оккупантов на временно оккупированной Донецкой области. В районе захваченной Россией еще в 2014 году Ясиноватой они сожгли релейный шкаф на важном отрезке железной дороги.
Напомним, вечером 26 июня ударные дроны Главного управления разведки Министерства обороны Украины атаковали склады ракетного топлива и горюче-смазочных материалов в российском городе Брянск. Прозвучали мощные взрывы, после чего вспыхнул масштабный пожар.
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