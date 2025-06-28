'В следующий раз будет груз других калибров': разведчики ГУР сбросили на головы оккупантам 'поздравления' с Днем Конституции Украины. Видео

Украинские разведчики по случаю Дня Конституции провели информационно-психологическую акцию для врага. Операция состоялась на временно оккупированной территории Донецкой области.

Видео дня

Эффектное видео было опубликовано специалистами ГУР МО. Отмечается, что психологический компонент обеспечивал страшный звук тяжелых дронов, информационную – познавательные листовки. Разведчики также добавили, что в следующий раз будет груз других калибров.

"На макитры оккупантам – "поздравления" с Днем Конституции Украины от разведчиков. На видео - один из серии вылетов на порабощенные территории, состоявшихся в течение праздничного дня", – говорится в сообщении.

Разведчики на бумаге черным по белому напомнили московитам и их приспешникам о секрете плодородия украинских почв, а также привели важные статьи Основного Закона Украины - о суверенитете и высших социальных ценностях: жизни и здоровье человека, его честь и достоинство.

В ГУР МО добавили, что тех, кто найдет знакомые слова и попытается отыскать связь между отношением кремлевских вождей и командиров с гниением в украинской земле, может рассчитывать на приз – возможность сдаться в плен Украине и сохранить жизнь.

"Тем же, у кого в макитре пусто, остается первый абзац - в следующий раз "Баба Яга" прилетит с грузом других калибров. С Днем Конституции Украины! Слава Украине!" – резюмировали успешную операцию в ГУР МО.

Ранее также сообщалось, что в День Конституции агенты военного движения украинцев и крымских татар нанесли очередной удар по логистике оккупантов на временно оккупированной Донецкой области. В районе захваченной Россией еще в 2014 году Ясиноватой они сожгли релейный шкаф на важном отрезке железной дороги.

Напомним, вечером 26 июня ударные дроны Главного управления разведки Министерства обороны Украины атаковали склады ракетного топлива и горюче-смазочных материалов в российском городе Брянск. Прозвучали мощные взрывы, после чего вспыхнул масштабный пожар.

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