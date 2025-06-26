В Брянске дроны ГУР атаковали склады ракетного топлива и горюче-смазочных материалов. Фото

Вечером 26 июня ударные дроны Главного управления разведки Министерства обороны Украины атаковали склады ракетного топлива и горюче-смазочных материалов в российском городе Брянск. Прозвучали мощные взрывы, после чего вспыхнул масштабный пожар.

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Об этом сообщили источники OBOZ.UA. Сначала о ситуации написали российские паблики в соцсетях, в частности о пролете неизвестных беспилотников над городом. Впоследствии появились многочисленные жалобы местных жителей на громкие взрывы и густой дым. В одном из районов Брянска вспыхнул сильный пожар.

"Было четыре взрыва – горит нефтебаза", – сообщали очевидцы в сети, не скрывая даже точного места поражения и объекта.

Как сообщили источники в ГУР, удар был нанесен специальными дронами типа "Бобер", "Баклан" и "Горизонт". Это современные БПЛА украинского производства, которые уже неоднократно демонстрировали свою эффективность во время ударов по военной инфраструктуре на территории России.

"Поражение склада ракетного топлива и ГСМ в Брянске – это часть комплекса действий по снижению логистических возможностей российской оккупационной армии", – отметили в разведке.

В российских Telegram-каналах сообщали о попадании по нефтебазе в Фокинском районе. Там были слышны неоднократные взрывы, а густой дым зафиксировали пользователи сети.

Как сообщал OBOZ.UA, в России в ночь на четверг, 26 июня, дроны атаковали Московскую область и Таганрог в Ростовской области. Местные жители жаловались на серию взрывов, из-за атаки вводили план "Ковер" в аэропортах Внуково и Калуги.

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