После атаки на порт в Туапсе спутник зафиксировал разлив нефти: появились подробности

После удара дронов СБУ по портовому терминалу и танкеру в российском Туапсе в Черном море зафиксировали разлив нефти. Спутниковые снимки показали, что пятно нефтепродуктов растянулось на несколько километров от берега.

В частности, разлив достигает примерно 3,6 километра от терминала. Об этом сообщает BBC.

На обнародованных кадрах видно, что нефтяное пятно после ночной атаки беспилотников распространилось вдоль побережья.

Журналисты проанализировали видео, которое появилось в сети на выходных, – на нем видна вероятная украинская атака на порт Туапсе в Краснодарском крае. На ночных кадрах зафиксированы обстрелы, похожие на зенитные, а затем – яркая вспышка. После изучения архитектуры зданий на переднем плане видео удалось подтвердить, что происшествие случилось именно в Туапсе.

Согласно данным спутниковой платформы NASA FIRMS, которая обнаруживает источники тепла на поверхности Земли, в районе порта в течение последних суток зафиксировали три выразительные тепловые сигнатуры.

На спутниковом снимке от 2 ноября виден разлив нефти длиной около 3,6 км, который протянулся от одного из терминалов в море.

Региональные власти подтвердили факт атаки. По их данным, здания терминала и два иностранных судна получили повреждения, однако обошлось без жертв.

В последние месяцы Украина все чаще наносит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и портовой инфраструктуре, что уже привело к нехватке топлива в отдельных регионах России.

Подробности атаки на порт в Туапсе

Ночью 2 ноября украинские дроны атаковали нефтяной терминал в Туапсе. Операцию осуществили Служба безопасности Украины совместно с Силами обороны. Известно, что в момент атаки в порту находились по меньшей мере три судна.

Порт принадлежит российской компании "Роснефть", включает в себя нефтяной терминал и нефтеперерабатывающий завод. По данным источников OBOZ.UA в СБУ, после прилетов загорелся один из танкеров, который находился в порту. Также выведены из строя по меньшей мере 4 нефтеналивных стендера, которые нагружают и разгружают танкеры. Повреждения получили и здания порта.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 2 ноября морской порт Туапсе в России атаковали 12 украинских беспилотников. Удар по нефтяному терминалу повредил несколько судов, транспортный трубопровод и другие объекты портовой инфраструктуры. В результате атаки было полностью уничтожено малое судно "Норд".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!