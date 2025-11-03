"Отработали" 12 дронов: появились новые данные о последствиях атаки на порт в Туапсе

В ночь на 2 ноября морской порт Туапсе в России атаковали 12 украинских беспилотников. Удар по нефтяному терминалу повредил несколько судов, транспортный трубопровод и другие объекты портовой инфраструктуры.

Информацию о масштабах поражения обнародовал Telegram-канал "Досье Шпиона". Отмечается, что в результате атаки было полностью уничтожено малое судно "Норд".

По данным канала, в результате атаки вспыхнул пожар на нескольких танкерах, находившихся в порту:

– Панамский "POLLUX", имел на борту 40 000 т нефтепродуктов;

– Либерийский "CHAI" на борту 56 000 т нефтепродуктов;

– Багамский "COAST BUSTER", без груза;

– Российский "САТУРН", без груза.

Повреждения получили также причал порта и его оборудование и трубопровод, по которому доставлялись нефтепродукты.

Подробности атаки на порт в Туапсе

Ночью 2 ноября украинские дроны атаковали нефтяной терминал в Туапсе. Операцию осуществили Служба безопасности Украины совместно с Силами обороны. Известно, что в момент атаки в порту находились по меньшей мере три судна.

Порт принадлежит российской компании "Роснефть", включает в себя нефтяной терминал и нефтеперерабатывающий завод. По данным источников OBOZ.UA в СБУ, после прилетов загорелся один из танкеров, который находился в порту. Также выведены из строя по меньшей мере 4 нефтеналивных стендера, которые нагружают и разгружают танкеры. Повреждения получили и здания порта.

"Служба безопасности продолжает наносить удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре рф, которая дает врагу ресурсы для агрессии против Украины. Пока война продолжается, "хлопок" на российских НПЗ и дальше будет ярко гореть", – сообщил информированный источник в СБУ.

Впоследствии один из Telegram-каналов опубликовал спутниковые снимки, на которых видны последствия атаки. По данным источника, известно об утечке нефти в море.

