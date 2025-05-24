После длительной паузы Россия вывела в Черное море носители 'Калибров': какой возможен залп ракет

После длительной паузы страна-террорист Россия вывела ракетоносители в акваторию Черного моря. По состоянию на 6:00 утра 24 мая в море находились два вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр".

Видео дня

Общий возможный залп составляет 12 ракет. Об этом сообщили Военно-морские силы ВСУ.

В Черном море зафиксировано два корабля, которые являются носителем крылатых ракет "Калибр" с общим залпом до 12 ракет. В Азовском море вражеские корабли отсутствуют.

В Средиземном море 3 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет.

Также в ВМС Украины отметили, что в течение суток в интересах России проход по Керченскому проливу совершили 10 судов к Черному морю, из них 8 продолжило движение в направлении пролива Босфор, к Азовскому морю – 7 судов, из них 5 двигалось из пролива Босфор.

При этом российские оккупанты продолжают нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), отключая автоматическую идентификацию.

Напомним, российские оккупационные войска в ночь на 24 мая атаковали Киев и область примерно двумя десятками дронов-камикадзе типа "Шахед", а ночью также запустили баллистические ракеты. Работали силы ПВО, из-за падения обломков вражеских целей зафиксированы повреждения в нескольких районах столицы и области, пострадали десять человек.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!