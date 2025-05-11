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После фейкового "перемирия" Россия устроила массированную дроновую атаку по Украине

Алексей Лютиков
War
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После фейкового 'перемирия' Россия устроила массированную дроновую атаку по Украине

В ночь на 11 мая российская террористическая армия устроила массированную атаку дронами-камикадзе. Враг запустил БПЛА впервые за три дня, которые по легенде Кремля были "перемирием".

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Захватчики атакуют дронами с северного, восточного и южного направлений. Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Сначала угроза возникла около 3:00 ночи для Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей. Еще через некоторое время оккупанты начали атаковать БПЛА Черниговскую и Сумскую области.

Также под атакой дронов оказались южные регионы Украины. По состоянию на 5:30 утра Воздушные силы ВСУ сообщили о присутствии БПЛА в южной и юго-восточной части Харьковской области, в западной части Полтавской области, в южной и центральной частях Черниговской области, а также в южной и восточной частях Киевской области.

Кроме того, мониторинговые каналы проинформировали, что российские войска массированно атаковали дронами несколько населенных пунктов в Донецкой области, там прогремела серия взрывов.

Часто дронов оккупанты направили на Киев. Около 6:00 мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о работе противовоздушной обороны.

После фейкового "перемирия" Россия устроила массированную дроновую атаку по Украине
После фейкового "перемирия" Россия устроила массированную дроновую атаку по Украине
После фейкового "перемирия" Россия устроила массированную дроновую атаку по Украине

Напомним, российские оккупанты нанесли удары по населенным пунктам Запорожской области. Вследствие вражеских атак дронами погибла 63-летняя женщина в селе Приморское, в селе Беленькое получил ранения 45-летний мужчина.

Ранее сообщалось что оккупанты 8 мая попали дроном по служебному автомобилю одного из коммунальных предприятий Купянска Харьковской области. Травмы получили двое работников.

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