После фейкового 'перемирия' Россия устроила массированную дроновую атаку по Украине

В ночь на 11 мая российская террористическая армия устроила массированную атаку дронами-камикадзе. Враг запустил БПЛА впервые за три дня, которые по легенде Кремля были "перемирием".

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Захватчики атакуют дронами с северного, восточного и южного направлений. Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Сначала угроза возникла около 3:00 ночи для Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей. Еще через некоторое время оккупанты начали атаковать БПЛА Черниговскую и Сумскую области.

Также под атакой дронов оказались южные регионы Украины. По состоянию на 5:30 утра Воздушные силы ВСУ сообщили о присутствии БПЛА в южной и юго-восточной части Харьковской области, в западной части Полтавской области, в южной и центральной частях Черниговской области, а также в южной и восточной частях Киевской области.

Кроме того, мониторинговые каналы проинформировали, что российские войска массированно атаковали дронами несколько населенных пунктов в Донецкой области, там прогремела серия взрывов.

Часто дронов оккупанты направили на Киев. Около 6:00 мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о работе противовоздушной обороны.

Напомним, российские оккупанты нанесли удары по населенным пунктам Запорожской области. Вследствие вражеских атак дронами погибла 63-летняя женщина в селе Приморское, в селе Беленькое получил ранения 45-летний мужчина.

Ранее сообщалось что оккупанты 8 мая попали дроном по служебному автомобилю одного из коммунальных предприятий Купянска Харьковской области. Травмы получили двое работников.

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