Конгресс США зарегистрировал резолюцию по поставкам в Украину ракет ATACMS

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Сейчас в Вашингтоне с официальным визитом находится генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он и президент США обсуждают ход украинского контрнаступления, разрушение российскими террористами Каховской ГЭС и дамбы на Днепре, а также пакет гарантий, которые НАТО сможет предложить Украине во время предстоящего саммита Альянса, который вскоре состоится в Вильнюсе.

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Поки вони оце все обговорюють, то в Конгресі США зареєстрували резолюцію про постачання в Україну ракет з дальністю стрільби 300 км ATACMS.

Тобто треба було дочекатись знищення гігантської греблі на Дніпрі, дочекатись грандіозної катастрофи у серці Європи аби зрозуміти, що в Україну треба постачати ракети ATACMS?

ATACMS (Army TACtical Missile System, буквально Армійський тактичний ракетний комплекс) – твердопаливна тактична балістична ракета класу земля-земля, яку виробляє американська компанія Lockheed Martin. Має дальність застосування до 300 км. Її різні варіанти оснащення носять індекси МО США MGM-140, MGM-164 та MGM-168. Ракета ATACMS у транспортно-пусковому контейнері має індекс М39.

Пусковими установками ракет ATACMS є реактивні системи залпового вогню M270 MLRS та M142 HIMARS.