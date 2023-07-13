После скандала с Маркусом в 47-й бригаде "Магура" назначили нового главного сержанта. Фото

Новым главным сержантом 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" стал Виталий Аверин, позывной "Авер", до этого являвшийся главным сержантом одного из подразделений бригады. На войну "Авер" пошел добровольцем в 2014 году, пройдя все горячие точки с батальоном "Донбасс".

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы 47-й бригады. Должность главного сержанта "Магуры" стала вакантной после того, как Валерий Маркус написал рапорт с просьбой переместить его на более низкую должность.

"Виталий Аверин назначен главным сержантом 47-й отдельной механизированной бригады. "Авер" пошел на войну добровольцем в 2014 году, присоединился к рядам батальона "Донбасс". Участвовал в боях за Иловайск, Широкино, Попасную. За личное мужество и героизм в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге награжден орденом "За мужество" III степени. В 47-й ОМБр ранее был главным сержантом одного из подразделений", – говорится в сообщении.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 11 июля 2023 года главный сержант 47-й бригады "Магура" Валерий Маркус написал рапорт на перевод на более низкую должность. В документе он заявил о якобы систематическом унижении сержантского корпуса, невозможности влиять на некомпетентность офицеров, а также публично оскорбил заместителя командира бригады майора Ивана Шаламагу.

Следует отметить, что в военной среде демарш Маркуса восприняли крайне негативно. Уже бывшего главного сержанта упрекали в том, что не стоит личные обиды переводить на деятельность бригады и тем более выносить их напоказ. Также военные осудили Маркуса за оскорбление офицеров, заметив, что пока Валерий "писал книги и троллил политиков", нынешние командиры 47-й бригады воевали на фронте.