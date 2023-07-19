После завершения зерновой сделки нужно полностью разблокировать морские порты, – Каленков

После выхода России из Зерновой сделки, мир должен вернуться к обеспечению свободного судоходства в Черном море. Для этого нужно использовать принципы международного права, военную поддержку и страховые механизмы.

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Об этом заявил президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

"Нам нужно не из термина "Зерновая сделка", а из глобальных мировых договоров о свободном судоходстве. Речь идет, я напомню, о гражданских судах. Со времен Второй мировой войны были многочисленные конфликты в разных точках мира, но практически всегда было свободное гражданское судоходство. И все заинтересованы, чтобы такое же гражданское судоходство было и в Черном море", - подчеркнул Каленков.

По его словам, разблокировать работу портов могут совместные действия партнеров Украины, чьи порты также выходят в Черное море – в первую очередь Турция и Румыния, которые, к тому же, являются членами НАТО.

"То, что делает россия на море, можно назвать только пиратством и терроризмом. Никакие военное действие это не оправдывает. Позиция Турции и других западных партнеров дает нам надежду, что будет возобновлено свободное судоходство в Черном море для гражданских судов. Это может гарантировать и Турция, имея очень сильный черноморский флот. Это может гарантировать НАТО и другие наши западные партнеры", - акцентировал эксперт.

Также он подчеркнул, что для обеспечения работы портов самым важным вопросом есть обеспечение военной безопасности, а также страхование от военных рисков. Такое страхование должны обеспечивать как Украина, так и наши партнеры.

"Речь идет, конечно, о миллиардах долларов, которые должны быть в этом фонде. Но я убежден, что такая формула может быть найдена – ведь уже сейчас существует пул компаний, которые страхуют судна с зерном. Похожая схема может быть разработана и для остальных грузов", - резюмировал Каленков.

Как известно, действие Зерновой сделки официально прекратилось: МИД России отозвало гарантии безопасности судоходства в акватории Черного моря, а Зеленский заявил, что даже без России нужно делать все, чтобы Украина могла использовать черноморский коридор.

Ранее народный депутат, первый заместитель председателя Комитета по транспорту и инфраструктуре ВР Юлия Клименко заявила, что Украина еще полтора года назад должна была начать прилагать усилия, чтобы остановить российское пиратство на Черном море, и добиться открытия портов и блокирования любых действий РФ в этом регионе.