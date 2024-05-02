Последний бой принял в районе Очеретино: на фронте погиб защитник из Кривого Рога. Фото

В борьбе за свободу Украины отдал жизнь Андрей Добровольский, защитник из Кривого Рога. Свой последний бой воин принял в зоне боевых действий на Донбассе, вблизи населенного пункта Очеретино.

О гибели защитника сообщают местные СМИ. Защитнику было 38 лет.

В мирное время Андрей был мастером по строительному делу. Однако полномасштабное вторжение внесло свои коррективы в жизнь мужчины, и в июле 2023 года он встал на защиту Родины. Сначала он защищал Харьковщину от оккупантов, а позже принимал участие в боевых операциях Донецкой области. 29 апреля Андрей отдал свою жизнь в бою близ Очеретиного.

У погибшего защитника остались родители, братья и сестры.

Ранее сообщалось, что на восточном направлении фронта в боях с врагом героически погиб воин-пограничник Юрий Замашный из Черкасской области. Защитник имел звание сержанта, воевал на одном из самых горячих направлений фронта. Жизнь молодого воина оборвалась 26 апреля 2024, когда он своим огнем прикрывал собратьев от вражеских обстрелов во время эвакуации раненых.

Как сообщал OBOZ.UA, в Черкассах 2 апреля провели в последний путь воина Анатолия Иванова, который был стрелком-помощником гранатометчика в рядах штурмовой роты. С конца октября защитник считался пропавшим без вести в зоне боевых действий Харьковщины.

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