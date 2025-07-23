Последний шанс на этот год: в ОСГВ 'Хортица' ждут наступления врага в июле-августе

Российские оккупационные войска проводят штурмы малыми группами пехоты, используют легкую технику и авиацию на востоке Украины. Вероятно, в течение ближайших двух месяцев захватчики будут пытаться активно наступать.

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Об этом 22 июля в телеэфире заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов. Он отметил, что наиболее интенсивно враг действует на Покровском, Новопавловском, Лиманском направлениях.

Там россияне активно используют КАБы, легкую технику и БПЛА в большом количестве, проводят штурмы малыми пехотными группами.

"Меньше используется тяжелая техника, артиллерия, если сравнивать с предыдущим периодом войны. Сейчас это фактически снова война пехоты, дронов, а с российской стороны – еще и КАБов. Это все применяется для активного давления на украинские позиции", – сказал Трегубов.

По его словам, оккупанты применяют КАБы для уничтожения линии украинской обороны. А вражеская пехота тем временем пытается прорываться как сама, так и с использованием легкой техники. Противник несет при этом большие потери.

"Но очевидно, что эту летнюю кампанию рассматривают как свой шанс, может, на этот год, как некое временное пространство, в пределах которого они могут что-то сделать, пока не наступила осень, пока не наступили проблемы с логистикой. Пытаются чего-то достичь за этот год, и вот как раз этот месяц и, возможно, следующий, будут наиболее "насыщенными" месяцами, скорее всего", – заявил спикер.

Как сообщал OBOZ.UA, в районе Покровска Донецкой области наблюдается наиболее угрожающая ситуация, поскольку там активизировались подготовленные российские диверсионно-разведывательные группы. В отличие от штурмовиков, они имеют четкую задачу: проникнуть в город, закрепиться в зданиях, получить разведданные о размещении украинских подразделений, заявил экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

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