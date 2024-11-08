'Последствия не заставили себя ждать': в сети рассказали, как Безуглая разваливает армию, и привели конкретные цифры

В течение октября этого года в Украине зарегистрировано почти 9,5 тыс. уголовных производств по факту дезертирства, это примерно в три раза больше, чем в январе 2024-го. В общей сложности за время полномасштабного вторжения РФ под следствием из-за самовольного оставления части (СОЧ) оказались 93,5 тыс. военнослужащих.

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Такая ситуация в значительной степени обусловлена тем, что депутаты Верховной Рады Украины устраивают "качели" для украинской армии, считает журналист Владимир Бойко, ныне сам служащий в Вооруженных силах Украины. В частности, эти цифры – результат деятельности нардепа Марьяны Безуглой, претендующей на роль "знатока" военного дела, непрерывно генерирующей критические заявления об украинских войсках и голосующей за полярно противоположные законодательные инициативы для армии.

Бойко уверен, что своей деятельностью с первого дня пребывания в Верховной Раде Безуглая последовательно разваливает украинскую армию. И отличается противоречивыми голосованиями и заявлениями.

К примеру, в сентябре 2019-го она голосовала за ликвидацию военной прокуратуры в Украине. А уже в мае 2023-го во время пресс-конференции вдруг обвинила в "диверсии" тех, благодаря кому военная прокуратура была ликвидирована.

"С 2014 года идет вторжение, а мы ликвидировали военные суды, военную прокуратуру… У меня возникает естественный вопрос, не были ли это внутреннеорганизационные, законодательные и т. д. диверсии по снижению обороноспособности страны", – сказала тогда нардеп.

"После этого военные юристы стали называть Марьяну Владимировну не Безуглой, а Безмозглой, поскольку именно она тыкала зеленую кнопку за эту диверсию, не осознавая, за что именно голосует", – прокомментировал Бойко.

Также Безуглая поддержала в свое время предложение тогдашнего главкома Валерия Залужного об усилении ответственности для военнослужащих за самовольное оставление части: отмену админответственности и введение уголовной без права на условное наказание и возможности продолжить военную службу.

А через некоторое время Безуглая передумала. Она несколько месяцев подряд делала публичные заявления о демобилизации тех, кто отслужил три года, и зарегистрировала в парламенте законопроект о декриминализации дезертирства.

Подобные "качели" не могли пройти бесследно. Бойко привел статистику уголовных производств, зарегистрированных по факту дезертирства, назвав ее "статистикой с последствиями законотворческой деятельности народной депутатки Безуглой" и подчеркнув, что результаты такой деятельности не заставили себя ждать.

Согласно обнародованным журналистом данным, за октябрь 2024 года в Украине зарегистрировано 9487 уголовных производств по факту дезертирства (ст. 407, 408 УК Украины). Это практически втрое больше, чем в начале года: в январе 2024-го по этим статьям было начато 3448 уголовных производств.

"А всего с февраля 2022 года по 1 ноября 2024 года зарегистрировано 95 296 уголовных производств по фактам самовольного оставления воинских частей. Еще раз: 95,3 тысячи уголовных производств – притом что исправительные учреждения Украины могут дополнительно принять примерно 35 тысяч осужденных. Вот это и есть главный результат деятельности народного депутата Безуглой", – написал Бойко.

При этом он подчеркнул: 9,5 тыс. зарегистрированных уголовных производств не означает, что именно столько военнослужащих дезертировали в этом месяце. На самом деле их может быть гораздо больше.

"Это только количество сообщений, внесенных в ЕРДР, а вносится незначительная часть благодаря пани Марьяне, которая вместе со своими братьями и сестрами по разуму добилась ликвидации военной прокуратуры. Я уже неоднократно писал о том, что командирам фронтовых частей приходится даже судиться с ГБР, требуя регистрации уголовных производств в отношении дезертиров. Заинтересованность командиров объясняется тем, что только после внесения сообщения в ЕРДР дезертира можно исключить из списков личного состава и на его место принять другого человека", – отметил журналист.

Он подчеркнул, что не может сказать, какой процент составляют эти 9,5 тысячи уголовных производств от реального количества дезертиров и что этого в стране не знает никто – "из-за хаоса, вызванного деятельностью таких, как Безуглая".

Впрочем, определенное представление о реальном соотношении можно получить на примерах конкретных подразделений ВСУ.

"Могу назвать данные на примере нашей воинской части: в октябре удалось зарегистрировать 6 уголовных производств, до сих пор не внесено в ЕРДР 27 случаев дезертирства. Почему остальные сообщения "зависли", я расскажу в следующий раз. Но думаю, что по другим воинским частям соотношение примерно такое же. Поэтому и вынуждено военное начальство направлять в пехоту артиллеристов, поваров и медиков, потому что благодаря деятельности Безуглой скоро на фронте останутся только Шабунин со Стерненко", – написал Бойко.

Напоследок он сделал некомплиментарный вывод о работе и интеллектуальных способностях Безуглой, а также о том, насколько "ценят" украинские военные ее деятельность.

"Спасибо, Марьяна Владимировна, что Вы у нас есть, поскольку без Вас армейская жизнь была бы серой, будничной и однообразной. А Ваша деятельность в очередной раз подтвердила известный тезис, что депутат не должен быть умным – он должен быть народным", – отметил журналист.

Напомним, ранее Безуглая заявила, что украинские военные начали сбивать меньше "Шахедов". По ее словам, это связано с переводом части личного состава Воздушных сил и других подразделений Сил обороны в пехоту.

Реагировать на это заявление были вынуждены в Воздушных силах. Там назвали утверждение нардепки ложными и заметили, что процент уничтоженных дронов остается примерно таким же. Просто в последнее время, кроме "Шахедов", россияне взялись запускать "дроны неустановленного типа", ключевое назначение которых – не поразить цели, а в перегрузить ПВО. В сводках они обычно фигурируют как "локационно потерянные".