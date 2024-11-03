Безуглая заявила, что украинские военные начали сбивать меньше 'Шахедов': Игнат объяснил, почему это неправда

Народная депутат Марьяна Безуглая заявила, что Воздушные Силы сбивают меньше "Шахедов". По ее словам, это связано с переводом части личного состава Воздушных сил и других подразделений Сил обороны в пехоту.

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Однако эти заявления вызвали резкую критику со стороны представителя Воздушных Сил Украины Юрия Игната, который считает их манипулятивными. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Офис Марьяны Безуглой пишет, что Воздушные Силы сбивают меньше "шахедов", потому что из частей Воздушных Сил (и не только) многие направляют в пехоту. Да, подтверждаю, направляют! Не от хороших времен… и много, и это очень болезненно для ПС эти направления. И, конечно, это влияет на общую картину. Но есть соответствующие решения, должны их выполнять, и понимаете почему! Но как не манипулировать на этом в стиле безуглости? Объясню, почему лжет Офис Марьяны!", – говорится в сообщении.

Игнат подчеркнул, что ущерб "Шахедам" осуществляется не только Воздушными Силами, но и другими подразделениями Сил обороны, такими как Сухопутные войска, Военно-морские силы, Десантно-штурмовые войска и пограничники. Игнат отметил, что данные из официальных отчетов свидетельствуют о том, что эффективность сбития дронов не снизилась.

"Процент убытия "шахедов" никак не уменьшился, есть ежедневные официальные отчеты! Объясню еще раз – вместе с "шахедами" уже второй месяц подряд летит еще кое-что, слепленное, как говорится, "из говн@ и палок", которое мы в сводках называем "БпЛА неустановленного типа". Их половина – они маркируются как "локационно потерянные". Поэтому ложь о меньшем сбивают – очевидна!" – подчеркнул он.

Напомним, что в ночь на 2 ноября российские войска снова атаковали Киев "Шахедами". Захватчики избивали по жилой застройке в шести районах города.

Первые "Шахеды", открывшие отсчет ночной атаки, Россия запустила еще до 20 часов 1 ноября. Они летели по нескольким группам. Пуски продолжались всю ночь.

Также сообщалось, что в Сумах "Шахед" попал в многоэтажку. Пострадали не менее пяти человек, среди них – беременная. В двух поврежденных многоэтажках горожане остались без света и газа.

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