'Последствия уточняются': в ГУР подтвердили удар по базе армии РФ в Джанкое

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины подтвердили удар со стороны украинских сил по вражеской базе в Джанкое. Сообщается, что оккупанты понесли потери.

Об этом рассказал представитель ГУР Андрей Юсов, сообщает 24 канал. По его словам, наши военные нанесли ракетный удар по силам и средствам вооруженных сил Российской Федерации в Крыму.

Он подтвердил, что среди противника есть потери, но пока не может раскрыть подробные детали, поскольку информация проверяется и уточняется.

"В субботу вечером, 7 октября, по силам и средствам вооруженных сил России в оккупированном Джанкое был нанесен ракетный удар. Предварительно среди оккупантов – потери, но все детали пока уточняются и проверяются", – говорится в сообщении.

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Отметим, что во временно захваченном войсками РФ Крыму днем в субботу, 7 октября, раздались взрывы. В небе были видны следы от ракеты, а в Джанкое сообщили о прилете. О громком взрыве сообщили местные жители из Черноморского, Красноперекопского и Джанкойского районов. Как заявили оккупанты, атака была осуществлена переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200.

Впосле всплыли подробности, что ракетная атака на российской базе во временно оккупированном Джанкое забрала на тот свет два десятка военных РФ. Ракетный удар пришелся на объект, который россияне считали засекреченным. Погибшими и ранеными были спецназовцы ГРУ.

Напомним также, что 6 октября в районе бухты у временно оккупированного Севастополя раздались взрывы. Перед этим в городе раздался сигнал воздушной тревоги.

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