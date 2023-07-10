'Посмотрите на наши хари': российские оккупанты рассказали об 'ужасах' украинского плена

В сети появилось видео по крайнему обмену пленными, на котором российские военные перед отправкой домой поблагодарили украинскую сторону за гуманность, оказанную медицинскую помощь и нормальные условия содержания.

Видео дня

В ролике, опубликованном украинским государственным проектом "Хочу жить", россияне делятся впечатлениями от пребывания в украинском плену (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

На вопрос представителя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными об ожиданиях от плена и реальности, один из оккупантов заявил, что "говорили, что останемся без конечностей, но конечности все есть".

"Говорили, ужас совсем, что прям тут бьют, пытают повсюду… Оказалось, это неправда", – подхватил другой.

О несовпадении с заявлениями российских пропагандистов и реальностью плена в Украине заявили и другие оккупанты.

"У нас да, говорят, что там режут, убивают и так далее… Уши отрезают, все такое. На самом деле – нет. Все по-человечески… Посмотрите на наши хари счастливые", – рассказали раненые российские пленные.

Также они отметили, что в лагере для военнопленных медицина была на высшем уровне: "ежедневно приходил медик... всеми медикаментами снабжали".

Как известно, российская пропаганда регулярно рассказывает своим гражданам об "ужасах" украинского плена. В частности, что военных РФ пытают, убивают и у них вырезают органы. Оккупантам также внушают, что сдача в плен украинцам – это позор и гарантированная смерть. Среди прочего, российским оккупантам даже выдают инструкции относительно того, как правильно покончить с собой, чтобы не попасть в плен.

Как отметили в проекте "Хочу жить", заявления российских военных – лишнее свидетельство того, что Украина соблюдает Женевские конвенции и выполняет все условия международного гуманитарного права.

Известно, что украинские военные и гражданские, оказавшиеся в российском плену, не только находятся в ужасных условиях, но и лишены какой-либо возможности связаться с родными. Они не могут ни позвонить родным, ни написать письмо, ни получить посылку из дома. Им часто практически не оказывают медицинскую помощь, а также их очень плохо кормят.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 июля состоялся очередной обмен пленными, в результате которого Украина вернула из плена 45 защитников и двоих детей, незаконно вывезенных в РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!