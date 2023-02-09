Посол Канады о военной помощи Киеву: Украина побеждает, что касается оружия, возможно все

Украина побеждает на поле боя, поэтому Россия прибегает к тактике ударов по мирному населению в тылу. Что касается видов вооружения, которое Канада предоставляет Киеву, возможно все.

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Такое мнение в интервью BBC высказала посол Канады в Украине Лариса Галадза. "Они (оккупанты. – Ред.) не на поле боя, они наносят удары по спальным районам Днепра, Запорожья, электростанциям Киева и окрестностей. Россия вынуждена наносить удары по этим местам, потому что она проигрывает в тех районах, где она встречает Вооруженные силы Украины", – сказала дипломат.

Она добавила, что Украина вряд ли получила бы танки сейчас, если бы ее войска не отбили атаку на Киев в марте 2022 года.

Лариса Галадза также прокомментировала последние коррупционные скандалы, разгоревшиеся в Украине, отметив, что украинские власти предпринимают необходимые меры. Она подчеркнула важность того, что все подобные факты становятся известными для общественности, и заявила о необходимости поддержки украинской правовой реформы и соответствующих судебных процессов.

"То, что мы видели – информация стала известной, ее восприняли серьезно, антикоррупционная система делает свою работу, гражданское общество и журналисты делают свою работу, и правительство делает правильные шаги", – сказала посол.

Кроме того, дипломат рассказала о подходе Канады к предоставлению Украине летального оружия. По ее словам, первый принцип основывается на поставках того, в чем нуждается Киев. Второй – смотреть, что можно предоставить из собственных запасов, что можно быстро купить или произвести в Канаде или других странах.

"Оказание поддержки – это не только о вооружении. Нужно ли вам обучение, запчасти, контракты по обслуживанию? Мы должны убедиться, что не только передаем машины, но и в том, что получающие их будут иметь возможность ими управлять настолько долго, насколько это возможно. Вооружение, предоставленное Канадой, прибывает на комплексной основе, мы продолжим с этим подходом", – рассказала Лариса Галадза.

На вопрос о том, может ли Украина в 2023 году получить от Канады истребители или ракеты большой дальности, посол ответила: "Я думаю, что учитывая характер украинцев и силу убеждения – все возможно".

Она напомнила, что многие страны изменили свой подход к военной помощи после масштабного вторжения РФ в Украину, когда украинцы продемонстрировали "силу и возможности" в отражении нападения.

"Мы видели большие изменения и поддержку, которая поступила в течение прошлого года, и как сказала наша министр (обороны, Анита Ананд. – Ред.) – мы собираемся работать с нашими партнерами и союзниками, чтобы Украина имела то, что ей необходимо для выигрыша", – сказала Лариса Галадза.

Как сообщал OBOZREVATEL, на днях в Польшу прибыл первый Leopard 2, переданный Канадой в дар Украине. Всего Оттава обещает Киеву четыре таких танка. Вместе с ними отправят инструкторов, которые обучат ВСУ управлять техникой.