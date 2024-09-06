Посол Украины в Чехии объяснил, планируется ли принудительное возвращение мужчин из-за границы

Чехия не будет возвращать в Украину мужчин призывного возраста. О принудительных мерах в этом отношении речь не идет.

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Об этом заявил посол Украины в Чехии Василий Зварыч в комментарии Радио Свобода. Он убежден, что Украина должна создать условия для тех граждан, которые хотят выполнить свой долг перед государством и защитить его от врага.

По словам дипломата, украинских мужчин призывного возраста не будут принудительно возвращать из Чехии для дальнейшей мобилизации.

"Я скажу и успокою всех, что здесь речь не идет о каких-то принудительных мерах по возвращению украинцев в Украину – тех, особенно мобилизационного возраста. Конечно, мотивация – это сознание каждого гражданина Украины. Мы считаем, что все граждане Украины независимо от места жительства, имеют одну обязанность перед государством – это защита Родины… Конечно, это выбор каждого гражданина, который по тем или иным причинам оказался за пределами своей страны", – отметил Зварич.

В то же время, посол Украины в Чехии считает, что государство должно стимулировать украинских мужчин возвращаться на родину.

"Наша задача как государства – создать условия гражданам, которые хотят защищать свое государство в Украине, создать все условия для такого возвращения", – подчеркнул Зварыч.

Комментарий Зварыча появился после недавнего заявления министра иностранных дел Чехии Яна Липавского о том, что эта страна не поддерживает украинских мужчин, пытающихся укрыться от мобилизации за границей. Однако, подчеркнул Липавский, о принудительном возвращении украинцев на родину речь не идет, поскольку полномочия чешской власти в этом отношении ограничены.

В настоящее время, как отмечают в Министерстве внутренних дел Чехии, на территории этой страны постоянно или временно находятся 253 тысяч украинских мужчин. Из них более 95 тысяч граждан Украины по визе временной защиты – мужчины от 18 до 65 лет.

Напомним, ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский признал, что новобранцы ВСУ отправляются в бой менее подготовленными, чем хотелось бы. Такая ситуация, заметил он, обусловлена динамикой боевых действий на фронте: украинским войскам крайне необходимо усиление.

По словам Сырского, новобранцы проходят один месяц базовой военной подготовки, а затем от полумесяца до полного месяца специализированной подготовки перед тем, как их отправляют воевать.

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