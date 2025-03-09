Поставка ракет вырастет в три раза: Украина подписала важный меморандум по IRIS-T

Украина подписала меморандум о взаимопонимании с немецкой компанией Diehl Defence, производителем IRIS-T. Документ, кроме прочего, предусматривает увеличение поставок ракет и систем противовоздушной обороны в три раза.

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Об этом 9 марта в Facebook сообщил министр обороны Рустем Умеров. Он отметил, что соглашение "открывает путь к крупным индустриальным проектам, которые позволят усилить возможности украинской противовоздушной обороны".

Глава МО поблагодарил Diehl Defence за доверие и готовность к сотрудничеству.

"Важно, что ведущие мировые оборонные компании делают шаг навстречу Украине. Свободный мир – на нашей стороне, и вместе мы открываем новые возможности для усиления обороны", – отметил Умеров.

"Продолжаем развивать украинский ОПК и интегрировать его в европейскую экосистему", – добавил он.

Как ранее писал OBOZ.UA, с 3 по 9 марта ПВО Украины сбила 700 вражеских целей. Среди них – 35 российских ракет, полтысячи "Шахедов" и почти четыре десятка разведывательных БПЛА.

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