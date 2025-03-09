'Вместе к победе': сколько вражеских целей уничтожили силы ПВО за неделю. Видео

За неделю с 3 по 9 марта силы противовоздушной обороны Украины сбили 700 вражеских целей. Среди них – 35 российских ракет, полтысячи "Шахедов" и почти четыре десятка разведывательных БПЛА.

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Об этом в воскресенье, 9 марта, сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины. В ведомстве рассказали, каким оружием враг атаковал Украину в течение последней недели.

В частности, среди 700 обезвреженных средств воздушного нападения армии РФ:

– 25 крылатых ракет Х-101;

– 8 крылатых ракет "Калибр";

– 1 крылатую ракету "Искандер-К";

– 1 управляемую авиационную ракету Х-59;

– 520 ударных БПЛА типа "Шахед";

– 39 разведывательных БПЛА;

– 106 БПЛА других типов.

Также сообщается, что за неделю тактическая авиация Воздушных сил ВСУ совершила более 120 самолетовылетов.

Среди них 44 – на огневое поражение и авиационную поддержку войск, еще 80 – на истребительное авиационное прикрытие и 21 – на воздушную разведку.

Пилоты Воздушных сил нанесли десятки авиаударов по вражеским позициям бомбами и ракетами разных типов.

Поражены пункты управления, районы сосредоточения техники и живой силы, информировали в ВС ВСУ.

Кроме того, за неделю подразделения БпАК Сводной стрелковой бригады Воздушных сил совершили 1134 боевых вылета: 1029 разведывательных вылетов БПЛА, 105 сбросов и удары FPV-дронами.

В результате ликвидировано до 70 человек живой силы, специальная техника, 20 укрытий и позиций противника.

"Бьем врага вместе! Вместе – к победе!" – говорится в сообщении ведомства.

Как сообщал OBOZ.UA, в воскресенье президент Владимир Зеленский информировал, что за неделю армия России совершила сотни атак против украинцев. Агрессор применил около 1200 КАБов, почти 870 ударных БПЛА и более 80 ракет разных типов.

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