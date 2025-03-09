"Вместе к победе": сколько вражеских целей уничтожили силы ПВО за неделю. Видео
За неделю с 3 по 9 марта силы противовоздушной обороны Украины сбили 700 вражеских целей. Среди них – 35 российских ракет, полтысячи "Шахедов" и почти четыре десятка разведывательных БПЛА.
Об этом в воскресенье, 9 марта, сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины. В ведомстве рассказали, каким оружием враг атаковал Украину в течение последней недели.
В частности, среди 700 обезвреженных средств воздушного нападения армии РФ:
– 25 крылатых ракет Х-101;
– 8 крылатых ракет "Калибр";
– 1 крылатую ракету "Искандер-К";
– 1 управляемую авиационную ракету Х-59;
– 520 ударных БПЛА типа "Шахед";
– 39 разведывательных БПЛА;
– 106 БПЛА других типов.
Также сообщается, что за неделю тактическая авиация Воздушных сил ВСУ совершила более 120 самолетовылетов.
Среди них 44 – на огневое поражение и авиационную поддержку войск, еще 80 – на истребительное авиационное прикрытие и 21 – на воздушную разведку.
Пилоты Воздушных сил нанесли десятки авиаударов по вражеским позициям бомбами и ракетами разных типов.
Поражены пункты управления, районы сосредоточения техники и живой силы, информировали в ВС ВСУ.
Кроме того, за неделю подразделения БпАК Сводной стрелковой бригады Воздушных сил совершили 1134 боевых вылета: 1029 разведывательных вылетов БПЛА, 105 сбросов и удары FPV-дронами.
В результате ликвидировано до 70 человек живой силы, специальная техника, 20 укрытий и позиций противника.
"Бьем врага вместе! Вместе – к победе!" – говорится в сообщении ведомства.
Как сообщал OBOZ.UA, в воскресенье президент Владимир Зеленский информировал, что за неделю армия России совершила сотни атак против украинцев. Агрессор применил около 1200 КАБов, почти 870 ударных БПЛА и более 80 ракет разных типов.
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