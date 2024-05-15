Поставка вооружений и ситуация на фронте: Кулеба назвал темы переговоров с Блинкеном

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен во время переговоров в Киеве в первую очередь обсуждали ситуацию на поле боя в Украине на Харьковщине и на Донетчине. Кроме того, в центре внимания переговоров чиновников было ускорение поставок вооружений и боеприпасов для ВСУ для срыва наступательных планов РФ.

Об этом глава МИД Украины рассказал на общей пресс-конференции с Блинкеном в Киеве в среду, 15 мая. Кулеба подчеркнул, что визит в украинскую столицу главы американского внешнеполитического ведомства – сигнал для воинов ВСУ о том, что США рядом и продолжают оказывать военную помощь.

Министр отметил, что террор со стороны страны-агрессора России можно остановить только силой, решительностью и скоростью всей коалиции партнеров, во главе которой стоит Вашингтон.

"Сегодня сигнал и ключевой вопрос, который мы обсуждали, касался не только объема оружия и боеприпасов, которые должны быть поставлены в Украину, но и скорости этих поставок. Все должно происходить быстро, оружие должно поступать быстро, чтобы мы имели возможность сорвать наступательные планы России в Украине и предотвратить ее агрессивные планы против остальной Европы и евроатлантического сообщества", – сказал глава МИД.

Кулеба добавил, что они с Блинкеном обсудили в частности необходимость поставки в Украину дополнительных ЗРК Рatriot. Госсекретарь заверил, что работает с каждой страной, которая теоретически может помощь Киеву с ПВО.

"Возможности передать нам эти ЗРК Рatriot есть, мы все упорно над этим работаем, чтобы это произошло как можно быстрее. Я рад, что мы постепенно приближаемся к этой цели, но это нужно делать еще быстрее", – подчеркнул глава МИД.

Отметим, что на брифинге с Кулебой Блинкен заявил, что Штаты не возражают против ударов Украины по территории России. Однако он уклонился от прямого ответа на вопрос, можно ли Силам обороны применять для этого американское оружие.

Также он объявил о выделении Украине дополнительной военной поддержки на 2 миллиарда долларов. Частично американская помощь уже прибыла в страну, частично она находится в пути, сказал Блинкен.

Как писал OBOZ.UA, Энтони Блинкен 14 мая, выступая в Киевском политехническом институте, заявил, что сейчас время на стороне Украины.

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