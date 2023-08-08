'Постоянно наращиваем объемы производства оружия': Зеленский похвастался уменьшением бюрократии в оборонно-промышленном комплексе

Президент Владимир Зеленский отметил прогресс в борьбе с бюрократией в Украине. Благодаря этому удается увеличить количество оружия, выпускаемого нашими предприятиями для нужд Вооруженных сил Украины.

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Об этом Зеленский сказал в понедельник, 7 августа, в своем вечернем обращении (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Этот вопрос стал одним из тех, которые были подняты на селекторном совещании, с докладами выступали представители Министерства обороны и Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.

По словам гаранта, сейчас Украина постоянно наращивает объемы производства техники и снарядов, которые поставляют нашим военным на передовую.

"Постоянно убираем бюрократию, делаем более гибкими регуляции. Наш оборонно-промышленный комплекс выйдет на тот уровень, который нужен государству. У Украины есть эта силу. И я благодарю за эту силу всех, кто сейчас работает именно над украинским производством!" – сказал президент.

В вечернем обращении к украинцам Зеленский также отметил украинских воинов, которые берут в плен россиян, и наших защитников, добившихся значительных успехов в уничтожении российских оккупантов на Бахмутском направлении фронта. Он поблагодарил спасателей и бойцов бригады "Лють" Гвардии наступления.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Украина наращивает производство боеприпасов, которые сегодня с бешеной скоростью военные тратят на фронте.

– Только за июль 2023 года страна изготовила более чем вдвое больше минометных и артиллерийских боеприпасов, чем за весь прошлый год, а к концу текущего года будет запущено производство 155-мм боеприпасов стандарта НАТО.

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