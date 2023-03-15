Постоянные прилеты и пустые улицы: как живет прифронтовый Часов Яр

Прифронтовой город Часов Яр, расположенный всего в 12 километрах от Бахмута, чувствует войну каждый день. Сюда добивает враждебная артиллерия, нет воды, газа и света. Журналисты "Украинского Свидетеля" побеседовали с местными жителями о ситуации в городе.

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На видео, опубликованном проектом "Украинский Свидетель", жизнь прифронтового города неподалеку от Бахмута.

Пока российские войска не оставляют попыток окружить Бахмут, город Часов Яр, расположенный в нескольких километрах к западу от Бахмута, страдает от боевых действий и готовится к обороне. Сможет ли этот город стать следующим форпостом ВСУ по борьбе против российских войск? Хотя Часов Яр расположен очень близко к передовой и россияне обстреляли его с трех сторон, не все местные решили уезжать.

За время съемок в жилом квартале на тысячу людей наши журналисты встретили только 5. Для оставшихся в городе организовали выдачу гуманитарной помощи и питьевой воды, ведь газо- и водоснабжение – повреждены, а свет работает с перебоями.

"Ехать куда-то? Смысла нет! Мать старуха, куда я с ней поеду", – говорит местный житель Игорь.

Как и многие другие, он не может оставить своих родителей без присмотра, а те не хотят покидать город принципиально.