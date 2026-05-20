'Пострадал больше всего мой брат': жительница Вольнянска рассказала о российской атаке. Видео

В результате российского удара по Вольнянску Запорожской области был разрушен частный дом, ина месте атаки вспыхнул пожар. Домовладение принадлежало местной жительнице Зоряне, чьи племянник и брат пострадали во время удара.

Оба с ожогами были госпитализированы в ожоговый медцентр. Слова женщины приводит "Суспільне мовлення".

"Пострадал больше всего мой брат. Обгорел, у него много ожогов. Племянник мой, два года ему: ночка, ручка – тоже обожжены. Они сейчас находятся в больнице, в ожоговом центре. Их состояние более-менее, но брату очень плохо", – говорит женщина.

Напомним, согласно информации главы Запорожской ОГА Ивана Федорова, в результате атаки по Вольнянску ранения получили четыре человека, в том числе двое детей, младшему из которых всего два года. Однако чем именно был нанесен удар – чиновник не сообщил .

"Ранены четыре человека: мужчина, женщина и двое детей – 2-летний мальчик и 12-летняя девочка. Всем оказывается необходимая помощь", – отметил Федоров.

Как сообщал OBOZ.UA, этой ночью РФ массированно атаковала Сумскую область. В Конотопе разрушена многоэтажка, есть пострадавшие.

Также враг нанес удар баллистикой по Днепру. В городе вспыхнул пожар, пострадали пять человек.

А на Черниговщине накануне вечером враг ударил ракетами по газовой инфраструктуре, зафиксированы разрушения.

