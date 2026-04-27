'Посвятила свою жизнь помощи другим': на Запорожье в результате взрыва погибла семейный врач. Фото

В Запорожье трагически погибла семейный врач Наталья Иванец. Она подорвалась на взрывоопасном предмете.

Видео дня

Женщина, по словам коллег, посвятила жизнь помощи людям, смерть Натальи Иванец стала тяжелым ударом для всех, кто ее знал. О гибели врача пишет издание "Слава трудовая. Новости Орехова" со ссылкой на КНП "ЦПМСП" Преображенского сельского совета.

Что известно

В Преображенской громаде Запорожской области утром 25 апреля 2026 года трагически погибла семейный врач Наталья Иванец. По предварительной информации, женщина случайно наступила на взрывоопасный предмет.

В последнее время врач проживала в селе Никольское. Ее смерть, пишет издание, стала неожиданным ударом для родных, коллег и пациентов.

"Она была не только высококвалифицированным специалистом, но и надежным, искренним человеком. Ее вклад в развитие нашего учреждения трудно переоценить. Память о Наталье Николаевне навсегда останется в наших сердцах", — отметили в КНП "ЦПМСД" Преображенского сельского совета.

Местные журналисты рассказали, что до начала полномасштабного вторжения Наталья Иванец возглавляла амбулаторию в селе Омельник.

"Она принадлежала к тем медикам, которые фактически держат на себе первичную медицину в селах: принимала пациентов всех возрастов, консультировала, лечила, сопровождала хронически больных.Образование получила в Запорожском государственном медицинском университете. По словам коллег и пациентов, она была не только врачом, но и человеком, к которому обращались за поддержкой", – указано в материале.

Известие о гибели врача ошеломило громаду. В соцсетях люди делились воспоминаниями о Наталье Иванец, их собрали журналисты издания.

"Она была не только высококвалифицированным врачом, но и искренним, добрым человеком, который посвятил свою жизнь помощи другим", – написала пользовательница Светлана Руденко.

"Таким живчиком была, энергичная, всегда с улыбкой... хоть и тяжелый труд семейного врача по селам лег на плечи маленькой хрупкой девушки, но она справлялась", — вспомнила Татьяна Тарановская.

"Была добрая, всегда помогала жителям села. Да будет земля ей пухом", — отметила Светлана Дроздова.

"Это невосполнимая потеря для коллег и пациентов", — резюмировала Валентина Пластинина.

Как рассказывал OBOZ.UA, 23-летний украинский защитник мечтал об автоспорте и погиб, спасая жизнь. Боец спецподразделения "Артан" Александр Явнюк с псевдонимом "Мекс" в день своей смерти Мекс" проводил эвакуацию раненого бойца вблизи Каменского Васильевского района. Автомобиль Явнюка атаковали вражеские беспилотники. К сожалению, в результате взрыва Александр получил тяжелые травмы, которые были несовместимы с жизнью.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!