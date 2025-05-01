Страна-агрессор продолжает нести потери на различных направлениях фронта. Украинские военные ежедневно ссылают россиянам "ценные подарки".

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В этот раз в Генштабе показали, как артиллеристы 39-й отдельной бригады береговой обороны 30 АК МП успешно избивают врага на Херсонском направлении. Вражеская техника, укрепление, живая сила – каждый выстрел рассчитан до мелочей.

"Ссылаем подарки врагу, чтобы шли домой" – говорят бойцы, отправляя снаряды по координатам оккупантов.

Один из украинских бойцов признается, что "хочет, чтобы семья вернулась домой...". Но пока он здесь, на передовой, потому что знает: победа – единственный путь к миру.

"Только силой. Только уничтожить врага. Выжать его за пределы нашей земли! Это не просто слова. Это кредо", – добавляет военный.

В Генштабе подчеркивают, что цель наших Героев – уволить каждый сантиметр. Донбасс, Луганщина, Херсонщина, Крым. Вернуть жизнь, где нет войны и крови. Где дети снова смогут учиться, а не прятаться от обстрелов.

"39-я бригада – это профессионалы. Они отданы Украине сердцем. Огонь, который сметет оккупантов. Слава Героям!" – резюмировали в Генштабе.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины продолжают методически уничтожать ценную технику противника. В этот раз наши защитники ликвидировали вражеский "Бук" стоимостью более 40 млн долларов.

Напомним, что в апреле 2025 года российские оккупационные войска для улучшения своих позиций шли на хитрость под названием "пасхальное перемирие". Но, несмотря на то, что настоящего перемирия не было, на показатель потерь РОВ это все же повлияло. Также были установлены абсолютные рекорды по некоторым категориям.

Как сообщал OBOZ.UA, в апреле в Силах беспилотных систем ВСУ впервые продемонстрировали работу и раскрыли возможности украинского лазерного комплекса "Тризуб". Он может уничтожать ударные дроны, авиабомбы, баллистику, а также самолеты и вертолеты.

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