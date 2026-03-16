Потери оказались критическими: украинские десантники вывели из строя батальон противника на Покровском направлении. Видео

Украинские десантники продолжают уничтожать российских оккупантов на Покровском направлении. Недавно они разгромили батальон вражеской армии, остатки подразделения выведены на полное восстановление из-за критических потерь.

Этот батальон входил в бригаду "Оплот", воюющую против Украины с 2014 года, в свое время им командовал ликвидированный главарь "ДНР" Александр Захарченко – и бойцы 79 ОДШБр воевали с ним за Донецкий аэропорт. Подробности раскрыли на странице бригады в Telegram.

Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ нанесли сокрушительные потери врагу.

В подразделении сообщили, что 2-й батальон 5-й отдельной мотострелковой бригады "Оплот" был выведен из района боевых действий на полное восстановление из-за критических безвозвратных потерь.

"5-я мотострелковая бригада имени предателя Украины Александра Захарченко хорошо знакома бойцам 79-й бригады еще с начала российско-украинской войны в 2014 году. Тогда украинские десантники уже противостояли этому подразделению во время боев за Донецкий аэропорт", – указано в сообщении.

В 79 ОШБр отметили, что россияне на Покровском направлении постоянно пытаются восстанавливать свои силы и перебрасывают туда новые подразделения. Однако десантники методично уничтожают врага, срывая его наступательные планы.

"В то же время, по предварительной информации, подразделения одной из мотострелковых бригад противника перемещают позиции из районов Покровска и Мирнограда в другие населенные пункты поблизости. Вероятной целью такой перегруппировки является подготовка к новым штурмовым действиям севернее этих городов", – уточнили в бригаде.

Как сообщал OBOZ.UA, всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 760 человек.

Также враг потерял две боевые бронированные машины, 19 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, средство противовоздушной обороны, 1883 беспилотных летательных аппарата, один катер, 111 единиц автомобильной техники, две единицы специальной техники и два оперативно-тактических ракетных комплекса.

