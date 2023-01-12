Потери просто дикие: оккупанты пожаловались на 'проблемы' в Соледаре после заявления Пригожина о 'взятии'

Российские оккупанты пожаловались на "проблемы" в Соледаре на Донетчине после того, как глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин похвастался своим очередным фейком о "взятии" города. Военные преступники РФ назвали происходящее там кошмаром, а потери, вызванные этим заявлением, – дикими.

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Об этом сообщает Telegram-канала ВЧК-ОГПУ. Солдаты "второй армии мира" осудили слова главы наёмников и заявили, что это спешка, которая привела к крайнему истощению их ресурсов.

"Там сейчас полный кошмар: спешка с объявлением о полном захвате привела к тому, что действовать приходится на грани возможностей. "Вагнеровцев" в прямом смысле толкают в спину, туда погнали всех – если уже лично Пригожин объявил о полном взятии, то цена вопроса больше роли играть не будет. Потери для такого маленького участка фронта дикие", – сказал источник паблику.

В то же время отмечается, что заполучить Соледар у наемников все таким не получится. И этот провал минобороны РФ использует лично против Пригожина.

"Снабжение снарядами не то что не улучшат, но и вообще снизят... Не удивлюсь, если те командиры, которые вчера отчитались Пригожину, что уже полностью все взято и осталось пара часов, вот эти командиры уже вполне могли быть переведены в штурмовиков", – говорится в сообщении.

Напомним: вечером 10 января Пригожин заявил, что российские оккупанты якобы "взяли под контроль" Соледар. Но журналист Юрий Бутусов опроверг это, подчеркнув, что окружения Сил обороны в этом районе нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские войска пытались окружить Соледар, но в результате фланговых ударов ВСУ продвижение врага было остановлено. В настоящее время штурм Соледара превратился в "утилизацию зэков".

Также OBOZREVATEL писал, что воин ВСУ из 46-й аэромобильной бригады рассказал, что в Соледаре есть большая серая зона, а позиции ежедневно переходят из рук в руки. В самом городе, который россияне фактически стерли с лица земли, осталось 523 мирных жителя, и в основном это люди старше 50 лет.

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