Потери РФ в войне против Украины превысили 145 тыс. человек, за сутки уничтожено 8 танков

С начала полномасштабной войны в Украине российская оккупационная армия потеряла уже более 145 тыс. человек убитыми. Также войска РФ лишились тысяч единиц военной техники.

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Только за прошедшие сутки, 21 февраля, украинские военнослужащие "демилитаризировали" около 620 оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В течение суток были уничтожены 8 танков, 7 боевых бронированных машин и 7 артиллерийских систем. Общие потери врага составляют 3334 танков, 6569 ББМ и 2345 артсистем.

Также российские террористы потеряли с начала войны 471 единицу реактивных систем залпового огня и 243 системы противовоздушной обороны.

Общие потери россиян увеличились до 299 самолетов, 287 вертолетов и 2026 БПЛА. С начала войны силы противовоздушной обороны уничтожили 873 российских крылатых ракет.

Кроме того, ВСУ потопили за время войны уже 18 российских кораблей и катеров, а также утилизировали 5212 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 226 – специальной техники.

Напомним, вечером 21 февраля во временно оккупированном Донецке прогремели взрывы, местные "власти" также сообщали о работе ПВО над городом. Массированным обстрелам подверглись и другие населенные пункты Донецкой области, которые временно находятся под контролем РФ.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска продолжают пытаться вести наступательные действия на ряде направлений. Однако успеха они добиться не могут, напротив – несут масштабные потери.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупационные войска продолжают нести огромные потери личного состава на войне в Украине. При этом россияне рассказывают своим родственникам-оккупантам, что подразделения армии РФ часами "утюжат" украинские военнослужащие.