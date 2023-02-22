В Донецке массовые поставки ''бавовны'': взрывы слышали и в других оккупированных городах. Видео

Поздно вечером во вторник, 21 февраля, во временно оккупированном Донецке прогремели взрывы, местные "власти" также сообщали о работе ПВО над городом. Массированным обстрелам подверглись и другие населенные пункты Донецкой области, которые сейчас находятся под контролем РФ.

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"Бавовна" зафиксирована в Макеевке, Харцызске, Дебальцево, Снежном, Шахтерске, Торезе и Иловайске. Об этом писали в местных пабликах (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"Мэр" Харцызска заявил, что в городе сработала ПВО. Однако известно, что после взрывов в некоторых районах населенного пункта пропал свет.

Макеевку, по предварительной информации, обстреляли из реактивных систем залпового огня "Град". На улицах города находили осколки снарядов.

Также целая серия мощных взрывов прогремела в оккупированном Мариуполе. Их слышали во всех районах города.

По данным российских пропагандистов, в общей сложности над оккупированными территориями Донетчины прогремело около 30 взрывов.

В РФ традиционно обвинили в обстреле Вооруженные силы Украины. Там считают, что наши военные атаковали тылы оккупантов, применив новые виды дальнобойного вооружения, поставки которых ранее анонсировали США. Россияне считают, что этот обстрел якобы приурочили к речи американского лидера Джо Байдена, которую тот произнес, находясь в Польше.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 февраля стало известно о "бавовне" в центре Донецка. Пропагандисты сообщили о прилете в здание прокуратуры в оккупированном областном центре.

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