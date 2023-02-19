В Донецке произошла мощная ''бавовна'': попали в здание прокуратуры. Видео

Российские пропагандисты заявили о "бавовне" в центре Донецка. Взрыв прозвучал в здании прокуратуры в оккупированном облцентре.

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На месте вспыхнул пожар, в ударе оккупанты уже обвинили ВСУ. Видео с горящим зданием оккупационной прокуратуры появилось в сети.

Как сообщил один из популярных российских "военных" пабликов, взрыв в центре оккупированного Донецка прозвучал после обеда 19 февраля. Пропагандисты пишут о "прямом попадании в здание прокуратуры", в котором, конечно же, сразу обвинили Вооруженные силы Украины.

"Срочно! Прямое попадание в здание Донецкой прокуратуры! Под террористический удар неонацистов ВСУ попало здание прокуратуры Донецка. В данный момент пожар от прилёта устраняют чрезвычайные службы", - гласит сообщение российского паблика.

По данным пропагандистов, предварительно "раненых и пострадавших нет".

На опубликованных кадрах видно, что огонь охватил крышу здания.

На некоторых видео, выложенных в сеть, оккупанты заявляют, что удар якобы был нанесен с РСЗО "Град". Захватчики, регулярно применяющие РСЗО для ударов по мирным украинским городам, вдруг обеспокоились, что "Град" - это "неточное оружие", а "эти нелюди воюют против гражданского населения, обстреливая из "Градов" центр Донецка".

"Мирное население", по всей видимости, это представители оккупационных "властей", которые заседали в здании так называемой "прокуратуры".

Интересно, что российские пропагандисты и сами оккупанты пишут о "прокуратуре" Донецка, что может сформировать впечатление, что речь идет о городской прокуратуре на улице Артема. Однако, судя по обнародованным видео, а также по фото, имеющимся в сети, речь идет о так называемой "Генеральной прокуратуре ДНР" на улице Генерала Антонова.

Напомним, утром 19 февраля Россия нанесла ракетный удар по Дружковке в Донецкой области. Повреждения получили минимум два многоквартирных жилых дома, а также частные автомобили.

Также сообщалось, что российские оккупанты, именующие себя "защитниками Донбасса", снова сами себя выдали: появилось очередное доказательство обстрела Донецка со стороны российских войск.