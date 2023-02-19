Россия нанесла ракетный удар по Дружковке в Донецкой области: фото последствий

Утром 19 февраля российские войска нанесли ракетный удар по городу Дружковка Донецкой области. В результате удара повреждены по меньшей мере две многоэтажки и частные автомобили.

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По состоянию на 9 часов утра информации о пострадавших среди местных жителей не поступало. Фото с места прилетов показал глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

"Ракетный удар по Дружковке нанесли оккупанты сегодня утром. Повредили по меньшей мере две многоэтажки и частные авто. Информация о пострадавших в настоящее время не поступала", - отметил Кириленко.

Он показал фотографии, сделанные на месте прилетов.

Глава Донецкой ОВА в очередной раз призвал жителей Донецкой области эвакуироваться по возможности, даже если их населенные пункты находятся относительно далеко от линии фронта. Ведь Россия намеренно наносит удары именно по гражданским.

"Дружковка - город, относительно удаленный от линии фронта, однако постоянно подвергается ракетным ударам со стороны российских террористических войск. Воевать против гражданских - привычная тактика оккупантов. Не подвергайте себя опасности - эвакуируйтесь!" - написал Кириленко.

Напомним, накануне Россия нанесла ракетный удар по Украине. 18 февраля. В Хмельницком зафиксирован прилет в военный объект, также повреждено около 10 многоэтажек, коммерческие заведения и техника. Двое мирных жителей получили ранения.

В общей сложности с Черного моря враг запустил 4 крылатые ракеты "Калибр", силы ПВО сбили две из них.

Также сообщалось, что РФ изменила тактику ракетных ударов из-за неудач. Как заявили в Оперативном командовании "Юг", причиной просмотра тактики стал дефицит "Калибров" на вооружении российской армии, а также низкая результативность одновременного запуска большого количества ракет.

Теперь захватчики запускают меньше ракет, но атакуют чаще . Так они рассчитывают истощить украинскую ПВО.