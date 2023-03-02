Потери РФ в войне против Украины превысили 150 тыс. человек: за сутки ликвидировано 715 оккупантов
Оккупационная армия РФ на войне против Украины за предыдущие сутки (1 марта) потеряла еще 715 военных и 20 ББМ. Общее количество "демилитаризованных" на украинской земле захватчиков на сегодня достигает уже 150 605.
К тому же речь идет только о ликвидированных оккупантах, а количество раненых в рядах путинского войска трудно подсчитать. Обновленные данные о потерях врага опубликовал Генеральный штаб ВСУ.
Кроме сотен российских оккупантов, воины Сил обороны накануне сожгли 20 вражеских боевых бронированных машин (в общем с начала войны 6658), пять артиллерийских систем (2398), семь единиц автомобильной техники и автоцистерн (5264).
Также защитники сбили в небе три российских БПЛА оперативно-тактического уровня (всего 2058), уничтожили в боях два танка (3397) и одну РСЗО (480).
Список остальной "демилитаризованной" техники врага остался неизменным. С начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022-го и по сей день путинскую армию лишили:
‒ 873 крылатых ракет;
‒ 247 средств ПВО;
– 300 самолетов;
– 288 вертолетов;
‒ 230 единиц спецтехники;
18 кораблей/катеров.
"Данные уточняются. Бей оккупанта! Вместе победим! Наша сила – в правде!" – отметили в Генштабе ВСУ.
Отметим: российское издание "Медиазона" признало, что РФ платит высокую цену за полномасштабную войну, развязанную против Украины. За год количество ликвидированных в ней российских солдат и офицеров превысило официальные потери СССР за 9 лет войны в Афганистане.
Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Центра стратегических и международных исследований, количество ликвидированных в войне военных ВС РФ отличается, однако точно достигает больше 60-70 тыс. человек. А это превышает суммарные потери во всех вооруженных конфликтах, в которых участвовали советская и российская армии с 1945 года.
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