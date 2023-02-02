Потери РФ в войне против Украины превысили 129 тыс. человек: за сутки ликвидировано 610 оккупантов

Российские оккупационные войска на 344-й день вторжения в Украину потеряли больше 129 030 солдат и офицеров. Только за последний день украинские защитники ликвидировали на фронте 610 захватчиков.

Видео дня

Также путинскую армию лишили значительного количества техники и вооружения. Общие потери ВС РФ на 2 февраля озвучил Генеральный штаб ВСУ.

Кроме личного состава, общие боевые потери ВС РФ в Украине с 24.02.22 по 02.02.23 ориентировочно составляют:

‒ 6382 (+0) боевые боевые бронированные машины;

– 5064 (+3) единицы автомобильной техники и автоцистерн;

‒ 3211 (+2) танков;

– 2212 (+5) артиллерийских систем;

– 1951 (+0) БПЛА оперативно-тактического уровня;

– 796 (+0) крылатых ракет;

– 458 (+0) РСЗО;

– 293 (+0) самолета;

– 284 (+0) вертолета;

‒ 222 (+1) средства ПВО;

‒ 200 (+0) единиц спецтехники;

‒ 18 (+0) кораблей/катеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, воины ВСУ ликвидировали генсека Федерации каратэ киокушин РФ Сергея Увицкого. Оккупанту, воевавшему против нашей страны на Донбассе, был 41 год.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!