Потери Россией танков в войне против Украины снизились: в ISW объяснили, что это значит

Потери российских танков в войне против Украины снижаются, поскольку оккупанты продолжают снижать приоритетность механизированных атак по всей линии фронта. Это свидетельствует о том, что командование ВС РФ осознает невозможность защитить технику от ударов украинских беспилотников на передовой и в тылу.

Возможно, враг думает о способах противодействия, но пока нет никаких признаков российского технологического прогресса в этом направлении. К такому выводу пришел Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Данные о потерях танков армии РФ

10 августа разведывательный открытый источник сообщил, что темпы потерь танков армии РФ продолжают снижаться и в июне и июле 2025 года достигли самых низких значений за всю войну. В частности, визуально подтвердждено потерю 22 российских танков в июне и 19 – в июле, что меньше, чем 116 и 97 соответственно в июне и июле прошлого года.

Источник указал, что темпы потерь российских танков начали снижаться в декабре 2024 года, и это соответствует переходу российского военного командования на фронте от дорогостоящих механизированных атак к постепенным пехотным штурмам.

По его словам, потери российских танков Т-62 и Т-90 остаются стабильными, Т-72 – снизились пропорционально общему снижению потерь танков, а Т-80 – значительно снизились.

"Россия, вероятно, исчерпала большую часть или все свои запасы танков Т-80 и, вероятно, консервирует имеющиеся запасы и накапливает более новые модели танков, одновременно истощая запасы другой бронетехники, включая старые Т-62", – оценивает ISW.

Аналитики отметили, что российские войска провели относительно немного, но дорогостоящих механизированных наступлений в Украине в 2025 году из-за эффективности украинских ударов дронов, вместо этого отдавая приоритет атакам под руководством пехоты, на одноразовых мотоциклах и других легких транспортных средствах.

Ранее враг использовал бронетехнику для перевозки пехоты на передовые позиции для пехотных наступлений, ограничивая российское продвижение пешими темпами и не давая ВС РФ использовать механизированную маневренную войну для развития прорывов и достижения оперативно значимых успехов.

"Остается неясным, почему Россия продолжает вкладывать значительные средства в разработку и производство танков и бронетехники, в то время как войска в значительной степени неспособны использовать эти машины по назначению, поскольку ВСУ сохраняют способность наносить высокие потери бронетехнике на передовой и в ближнем тылу с помощью разведывательных и ударных беспилотников", – отметили аналитики.

В ISW предполагают, что Россия может готовиться к тому, что в конечном итоге оккупанты смогут достаточно эффективно противостоять украинским операциям БПЛА, чтобы иметь возможность вывести на поле боя бронетехнику и восстановить хотя бы часть маневра. Но пока не обнаружено никаких признаков российского технологического прогресса в этом направлении.

Что предшествовало

Telegram-канал "Шрайк Ньюс", основателем которого является украинский блогер Роман Шрайк, указал, что снижение использования врагом бронетехники в этом году отражается на данных потерь. Однако данные отличаются от тех. что описывает в своей сводке ISW.

К примеру, в июле 2025-го защитники уничтожили 140 ББМ и это наименьший результат за все время полномасштабной войны. Также уничтожили 85 танков – и это второй по незначительному количеству результат (меньше было в апреле 2023 года – 84 единицы).

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 10 августа армия РФ провела массовую переброску военной техники и живой силы на Запорожское и Покровское направления. В частности, россияне гнали танки, бронемашины, грузовики с БК и личным составом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!