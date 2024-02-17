Силы обороны уничтожили еще 1050 оккупантов и 28 артсистем врага: Генштаб обновил данные
Украинские воины накануне, 16 февраля, нанесли российским войскам значительные потери. Уничтожены еще 1050 захватчиков.
Также ликвидированы 84 единицы вражеской техники и вооружений, в том числе почти три десятка артсистем. Обновленные данные о потерях войск РФ в войне против Украины обнародовали в Генеральном штабе ВСУ.
Накануне украинские воины "денацифицировали" еще 1050 российских захватчиков, поэтому к утру 17 февраля безвозвратные потери РФ в живой силе достигли 401 350 человек.
Теряли захватчики и технику и вооружения.
Так, Силами обороны уничтожено 11 вражеских танков (в общей сложности уже 6 476), 16 боевых бронированных машин (12 145) и 28 артиллерийских систем (9 669).
Свои РСЗО и средства ПВО накануне россияне не теряли, в общей сложности за время полномасштабного вторжения РФ их уничтожено 984 и 671 соответственно.
Неизменным осталось также количество уничтоженных российских самолетов (332) и вертолетов (325)
А вот БПЛА оперативно-тактического уровня у захватчиков стало меньше еще на пять (7413), также уничтожена одна крылатая ракета (1896).
Прошедшие сутки не принесли изменений в количестве уничтоженных вражеских кораблей/катеров (их по-прежнему "демилитаризовано" 25 единиц), не добавилось новых потерь у россиян и в подводных лодках (доныне уничтожена одна вражеская субмарина).
А вот автомобильную технику захватчики теряли: уничтожено 18 единиц (12 734). Так же не досчитались оккупанты и пяти единиц спецтехники (общие потери составляют 1533).
Напомним, накануне в британской разведке заявили, что армия РФ потеряла под Авдеевкой более 400 единиц техники.
Между тем, в тот же день безвозвратные потери врага в живой силе превысили 400 тысяч человек.
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