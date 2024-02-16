Потери живой силы РФ превысили 400 тысяч: за сутки ликвидировано 1210 врагов

Силы обороны Украины за сутки боев на фронте 15 февраля уничтожили 129 единиц разной военной техники и вооружения войск РФ. Но больше всего защитники ликвидировали живой силы врага – 1210 захватчиков.

Так, в полномасштабной войне против нашей страны оккупационная российская армия потеряла уже 400 300 личного состава. Об этом свидетельствуют обновленные данные от Генерального штаба ВСУ.

Кроме более тысячи врагов, накануне в боях украинские воины "демилитаризовали" 39 боевых бронированных машин (всего 12 129), 23 танка (6465), 21 артиллерийскую систему (9641) ВС РФ.

Силы ПВО во время массированной российской воздушной атаки сбили 13 ракет (всех 1895). Также защитники "приземлили" четыре вражеских БПЛА оперативно-тактического уровня (7408).

На земле бойцы обезвредили еще 25 единиц автомобильной техники и автоцистерн (в общем 12 716), четыре – спецтехники (1528) оккупантов.

С начала полномасштабной войны ВСУ уничтожили 984 реактивные системы залпового огня, 671 средство противовоздушной обороны, 332 самолета, 325 вертолетов, 25 кораблей/катеров и подлодку захватнической армии РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, воины Сил обороны за сутки ликвидировали 526 оккупантов только на Таврическом направлении фронта. Также защитники проредили ряды армии РФ там на 55 единиц разной техники, а еще сбили 292 беспилотника.

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