У врага минус сотни дронов и десятки бронемашин: в ВСУ рассказали о боевой работе на Таврическом направлении

Силы обороны на Таврическом направлении за сутки проредили ряды российских оккупантов на 526 человек. Кроме того, враг потерял 55 единиц военной техники, не считая БПЛА.

Об этом в Telegram сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский. Он уточнил, что среди потерь россиян:

– 3 танка,

– 25 боевых бронемашин,

– 30 артсистем,

– 1 средство ПВО,

– 13 автомобилей,

– 5 важных объектов противника,

– 292 БпЛА разных типов (в частности, из стрелкового оружия уничтожено 6 ланцетов и 1 "Зала").

Большинство этих результатов показали украинские воины на Авдеевском направлении.

В то же время противник нанес 43 авиаудара, совершил 64 штурмовых действия и 1080 артобстрелов за сутки.

Напомним, спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховой сообщил, что из-за сложной ситуации в Авдеевке Донецкой области украинские военные вынуждены маневрировать и кое-где отходить на более выгодные позиции. Есть проблемы с поставкой и эвакуацией, привлечена резервная логистическая артерия, которую подготовили заранее.

Майор ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр, которую срочно передислоцировали на Авдеевское направление, Максим Жорин отметил, что бойцы выполняют задачи в столь сложных условиях, что даже опытным штурмовикам трудно было такое представить.

Как сообщал OBOZ.UA:

– По данным Генштаба ВСУ, защитники Украины во время боев на фронте 14 февраля ликвидировали 950 военнослужащих российской армии. Так, всего с начала полномасштабного вторжения на украинской земле положили уже 399 090 оккупантов.

– Спецназовцы ГУР уничтожили российскую радиолокационную станцию "Каста-2Е2" в районе российско-украинской границы. Вражеская техника мониторила воздушное пространство над Харьковской, Сумской областями Украины, а также над Белгородской и, вероятно, Курской и Воронежской областями РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!