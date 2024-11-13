Минус 1770 оккупантов и 24 танка: в Генштабе обновили данные по потерям армии Путина

Украинские воины за сутки, 12 ноября, "денацифицировали" 1770 российских оккупантов. Также армия российского диктатора Владимира Путина лишилась десятков единиц военной техники и вооружений.

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Обновленные данные по потерям России в войне обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Также россияне потеряли 289 единиц военной техники и вооружений.

В частности, уничтожены 24 танка (всего 9 300), 49 боевых бронированных машин (18 896), 56 артиллерийских систем (20 408).

Количество уничтоженных российских РСЗО (1249) и средств ПВО (996) осталось неизменным.

Не попали в оперативную сводку Генштаба и новые ликвидированные российские самолеты (их РФ потеряла по-прежнему 369), вертолеты (329), корабли/катера (28) и подлодки (1).

Не увеличилось и количество уничтоженных российских крылатых ракет, их уничтожено 2636.

Зато оккупанты потеряли 61 БПЛА оперативно-тактического уровня (18 798), 96 единиц автомобильной техники и автоцистерн (28 966) и три единицы специальной техники (3 629).

Напомним, накануне OBOZ.UA рассказывал, как нацгвардейцы на Запорожском направлении отбили попытку штурма, уничтожив вражеские танки.

Также в сети показали уничтожение штурмовой группы РФ во время переправки через реку на Курщине. По российским штурмовикам отработали FPV-экипажи и артиллерия, все вражеские солдаты были ликвидированы.